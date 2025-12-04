  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Göktaş, 'Kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz'

Bakan Göktaş, 'Kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kadınları, eğitimde, istihdamda hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz. Kadınları güçlendirmeye ve karşılaştıkları engellerle mücadele etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Bakan Göktaş, 'Kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 91. Yıl Dönümü Programı"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, “Kadının Güçlenmesi Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünü güçlendiren yeni bir dönemi başlattık. Kadınları, eğitimde, istihdamda hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz. Kadınları güçlendirmeye ve karşılaştıkları engellerle mücadele etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Göktaş, 'Kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz'
Bakan Göktaş, “Kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz”
Başkan Taşyapan, 'Gençlerimizin gözlerindeki umut ışığını görmek beni memnun etti '
Başkan Taşyapan, “Gençlerimizin gözlerindeki umut ışığını görmek beni memnun etti “
Bakanlık ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti
Bakanlık ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti
Talas'ta Kültür Ve Sanata Yeni Dokunuşlar
Talas’ta Kültür Ve Sanata Yeni Dokunuşlar
Trafikte makas atan 43 sürücüye cezai işlem
Trafikte makas atan 43 sürücüye cezai işlem
Yeşilhisarlı sporcular Wushu İl Seçmelerinde 15 madalya kazandı
Yeşilhisarlı sporcular Wushu İl Seçmelerinde 15 madalya kazandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!