Bakan Göktaş, “Kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kadınları, eğitimde, istihdamda hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz. Kadınları güçlendirmeye ve karşılaştıkları engellerle mücadele etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 91. Yıl Dönümü Programı"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, “Kadının Güçlenmesi Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünü güçlendiren yeni bir dönemi başlattık. Kadınları, eğitimde, istihdamda hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz. Kadınları güçlendirmeye ve karşılaştıkları engellerle mücadele etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.