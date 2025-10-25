Bakan Göktaş: “Kayseri, Eser ve Hizmet Siyasetinin En Güzel Karşılığı”

Ziyaret sırasında Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverlik geleneği ve sosyal hizmetler konusundaki çabalarını anlatarak, “Şehrimize layık olmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı. 6 bin yıllık geçmişe sahip olan Kayseri’nin ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, “Gençlerimizi çok seviyoruz. Özel yavrularımıza, sizlerle iş birliği halinde hizmetlerimiz söz konusu. Ulu çınarlarımızı ihmal etmiyoruz” dedi.

Bakan Göktaş, Kayseri’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her kesime dokunan bir belediyecilikle Allah razı olsun, hizmetleriniz sahada yansıtılıyor. Bizler de sizlerin yanınızda olmaya, bu güzel şehre hizmet etmeye, sizleri desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Göktaş, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek Kayserililere selam ve sevgilerini iletti. Bu ziyaret, Kayseri’nin sosyal hizmetler alanındaki güçlü duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.