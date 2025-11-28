Bakan Göktaş, 'Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11'e geriledi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehir ve Aile Şurası’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş evlilik yaşının artması, boşanma ve evlenmeme oranlarının yükselmesinin etkisiyle tek kişilik hane oranının yüzde 20’ye ulaştığını dile getirdi.

Göktaş, “Evlilik yaşının artması, boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesinin de etkisiyle tek kişilik hane oranı, yüzde 20'ye ulaşmış durumda. Bireyselleşme, sosyal izolasyon ve yalnızlık giderek artıyor. Modern şehir düzeni, iletişim teknolojilerinin gelişimi, yoğun iş temposu ve trafikte kaybolan saatler, ebeveynle çocuk arasındaki bağı zayıflatabiliyor. Bakın Türk Dil Kurumu, 2024 yılının kavramını 'kalabalık yalnızlık' olarak belirledi. Demografik dönüşümün izleri hanelerimizde belirginleşiyor. Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11'e geriledi. Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre, önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Şunu çok net ifade etmek isterim, karşı karşıya olduğumuz bu gibi sorunların temelinde aile kurumunun zayıflaması yer alıyor” ifadelerini kullandı.