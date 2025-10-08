  • Haberler
Bakan Göktaş, 'Şiddet mağduru tek bir kadının dahi kalmadığı bir geleceği hep birlikte inşa etme amacındayız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Amacımız, şiddet mağduru tek bir kadının dahi kalmadığı bir geleceği hep birlikte inşa etmektir' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalara devam edileceğini belirtti. Bakan Göktaş, “Kadına yönelik şiddeti açık bir insan hakkı ihlali olarak görüyor, tek bir vakaya dahi göz yummayacağımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinden taviz vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ancak şunu biliyoruz ki, şiddetle mücadele güçlü bir irade ve topyekûn bir duruş ile mümkündür. Amacımız, şiddet mağduru tek bir kadının dahi kalmadığı bir geleceği hep birlikte inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

