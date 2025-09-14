Bakan Göktaş, 'Şiddet önleme faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İç Anadolu Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bakan Göktaş, 432 Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası, 112 kadın konukevi ile şiddet mağduru kadınlar ve çocukları için barınma, koruma ve güçlendirme hizmetleri verildiğini belirtti.

Göktaş, “Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarımızla veri entegrasyon sistemini hayata geçirerek şiddetle mücadelede güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturuyoruz. TÜBİTAK destekli projelerle, şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modelleri ve ihtisaslaşmış konukevleri gibi yenilikçi adımlar atıyoruz. Şiddet önleme faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz. 6,7 milyon kişiye verdiğimiz eğitim ve seminerlerle farkındalığı artırıyoruz. Şuna inanıyoruz ki kadına yönelik şiddetle mücadele, kararlılık ve süreklilik gerektiren bir süreçtir. Bu doğrultuda 5. Ulusal Eylem Planımızı, bilimsel temelli, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir vizyonla hazırlıyoruz. Bu kapsamda 29 ülkenin örnek uygulamalarını ve uluslararası belgelerini inceledik. Kamu kurumları, üniversiteler, STK'ler ve uluslararası kuruluşlardan 437 paydaşın görüşünü aldık. ŞÖNİM, kadın konukevi, il müdürlükleri ve SHM irtibat noktalarında görev yapan 1261 taşra personelinin katılımıyla anketler gerçekleştirdik. 27 odak grup toplantısı düzenledik. Kamuoyu anketimizi hazırladık, bunu da çok yakın zamanda vatandaşlarımızla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.