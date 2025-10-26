Bakan Göktaş, “Sosyal medyada onaylanma ihtiyacı gibi görünmez yükler, çocukların ruhsal dayanıklılığını zorluyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 5. Geleneksel Veli Buluşmaları Bilinçli Aile Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik Türkiye’ye özgü bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti.

‘ÇOCUKLAR SANAL ORTAMLARDA RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR’

Bakan Göktaş, “Çocuklarımız, ekranların, algoritmaların, görünmez yönlendirmelerin şekillendirdiği bir çağda sanal ortamlarda da risklerle karşı karşıya kalıyor. Siber zorbalık, dijital bağımlılık, oyun ve sosyal medya tuzakları, çocukların benlik algısını, öz değerini ve sosyal ilişkilerini derinden etkiliyor. Bir tıkla başlayan merak, bazen farkında olmadan zararlı içeriklere, yanlış yönlendirmelere, hatta istismara kadar uzanabiliyor. Cinsiyetsizleştirme söylemleri ve kimlik algısını bulanıklaştıran içerikler, değer temellerini sessizce aşındırıyor. Dijital mecralarda kurulan sahte dostluklar, çocuklarımızın duygusal dünyasında derin izler bırakabiliyor. Öte yandan, rekabet ve mükemmeliyet algısı, sosyal medyada onaylanma ihtiyacı gibi görünmez yükler, çocukların ruhsal dayanıklılığını zorluyor. Sürekli en iyi olmaya yönlendirilen bir nesil, bazen kendisi olmayı unutabiliyor. Bu da yalnızlığı, değersizlik duygusunu, kaygıyı artırıyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLARIMIZA DİJİTAL DÜNYAYI DAHA SAĞLIKLI KULLANABİLME BECERİLERİ KAZANDIRIYORUZ’

Bakan Göktaş, “Diğer yandan çocuklarımıza, dijital dünyayı daha sağlıklı kullanabilme becerileri kazandırıyoruz. Çevrim içi etik, mahremiyet, güvenli paylaşım ve zaman yönetimi konularında rehberlik ediyoruz. Böylece hem dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşuyor hem de çocuklarımızın zihinsel ve duygusal yönden güçlenmelerine destek oluyoruz. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek, bu hususu kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Çocuklarımızın dijital dünyada daha güvenli ve sorumlu bireyler olarak var olabilmeleri için ortak bir vizyon geliştireceğiz. Amacımız, dijital dünyanın sunduğu imkanlardan faydalanırken çocuklarımızın kimliğini, değerlerini ve mahremiyetini koruyabilmelerini sağlamaktır” dedi.