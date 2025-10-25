Bakan Göktaş'tan Öğrencilere Jest: 1.782 Ücretsiz Kaynak Kitap Dağıtıldı

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, öğrencilere ücretsiz kaynak kitap desteği sağlandı. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere hitap ederek, “Gençler, iyi ki varsınız. Alnınızdan öpüyorum, başarılar diliyorum” dedi.

Bakan Göktaş’tan Gençlere Motivasyon

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gençlerin heyecanını paylaştığını belirterek, “Bugün sizler için çok ayrı bir gün. Hepinizin yolu açık olsun” diyerek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Hayal kurmanın bedava olduğunu vurgulayan Göktaş, “Hayal kurun, hayalini kurduğunuz hiçbir şeyden asla vazgeçmeyin” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin Eğitimdeki Rolü

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç yönetiminde Kayseri’yi eğitim alanında ön plana çıkarma çabalarını sürdürüyor. Törende, 8. sınıf LGS hazırlık gruplarına 720 set, 12. sınıf ve lise mezunu YKS hazırlık gruplarına ise 1.062 set olmak üzere toplam 1.782 kitap dağıtıldı. Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, eğitimden spora birçok alanda gençlere hizmet vermeye devam ediyor.

Geleceğin Teminatı Gençler

Başkan Büyükkılıç, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, “Sizler bizim yarınımızsınız” dedi. Genç KAYMEK, bu eğitim-öğretim yılında 5.000’in üzerinde gencin hayatına dokunmayı hedefliyor.