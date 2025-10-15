  • Haberler
  • Türkiye
  • Bakan Göktaş, 'Üretimde eşit, güçlü ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa ediyoruz'

Bakan Göktaş, 'Üretimde eşit, güçlü ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa ediyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Sosyal politikalarımız ve kooperatiflerimiz aracılığıyla kadın çiftçilerimizi her alanda destekliyor üretimde eşit, güçlü ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa ediyoruz. Birlikte üretecek, filizlenecek ve güçleneceğiz' dedi.

Bakan Göktaş, 'Üretimde eşit, güçlü ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa ediyoruz'
Kayseri GündemEditör

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Göktaş, “Emekleriyle toprağımıza bereket, yarınlarımıza umut katan kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sosyal politikalarımız ve kooperatiflerimiz aracılığıyla kadın çiftçilerimizi her alanda destekliyor; üretimde eşit, güçlü ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa ediyoruz. Birlikte üretecek, filizlenecek ve güçleneceğiz” ifadelerini kullandı.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
Doğu Ekspresi sefer tarihleri belli oldu
Doğu Ekspresi sefer tarihleri belli oldu
40 yeni araç ve 3 kilometrelik Albayrak Caddesi açılışa hazır
40 yeni araç ve 3 kilometrelik Albayrak Caddesi açılışa hazır
İki araç arasında sıkışan çocuğun hayatını kaybettiği kazanın sanığına 9 yıl 4 ay hapis
İki araç arasında sıkışan çocuğun hayatını kaybettiği kazanın sanığına 9 yıl 4 ay hapis
İncesu'da 2 meclis üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı AK Parti'ye katıldı
İncesu’da 2 meclis üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı AK Parti’ye katıldı
SP Başkanı Arıkan 'İsrafla, yandaşla, faizle delinen bütçe, vergiyle ve cezayla doldurulmaya çalışılıyor'
SP Başkanı Arıkan; “İsrafla, yandaşla, faizle delinen bütçe, vergiyle ve cezayla doldurulmaya çalışılıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!