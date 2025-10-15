Bakan Göktaş, 'Üretimde eşit, güçlü ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa ediyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Göktaş, “Emekleriyle toprağımıza bereket, yarınlarımıza umut katan kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sosyal politikalarımız ve kooperatiflerimiz aracılığıyla kadın çiftçilerimizi her alanda destekliyor; üretimde eşit, güçlü ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa ediyoruz. Birlikte üretecek, filizlenecek ve güçleneceğiz” ifadelerini kullandı.