Bakan Güler, 'Askeri hastanelerin açılması için yoğun bir çalışma var'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Askeri hastaneler ile ilgili konuşma yapan Bakan Güler, “Askeri hastanelerin açılması için çok yoğun bir çalışma var. Özellikle tabip ihtiyacımızı karşılamak için GATA'daki üniversitede 744 öğrencimiz okuyor. Bu sene 147 tabibimiz mezun oldu ve bunların hepsini kıtalarımıza gönderdik” ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, 11 Kasım’da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin “ABD'den direkt aldığımız 13, Suudi Arabistan'dan aldığımız 6 olmak üzere toplam 19 C-130 uçağımız var. Eski-yeni diye bir şey yok. Bugün 2025 model parçayı takıyorsam, motoru koyuyorsam üstüne uçak 2025 tarihli. Böyle bir şey bu. Çünkü çok ince ve çok zor ve çok ağır bakımlardan geçiyorlar. Eski uçak diye bir uçağımız yok bizim. 6 tane uçağımız, düşen de dahil hepsine Erciyes projesi uygulandı" dedi.

Düşen uçakta görev yapan pilotlara ilişkin bilgi veren Güler, birinci pilotun 6 bin 209, ikinci pilotun ise 2 bin 312 saatlik uçuş tecrübesi bulunduğunu aktardı. Güler, “Uçağın yolcu hariç kalkışta taşıyabileceği azami yük 20,2 ton. Kaza günü ise uçakta toplam 5,7 ton yük bulunuyordu” diye konuştu.

Uçağın kara kutularının bulunduğunu ve incelemelerin sürdüğünü belirten Güler, “TUSAŞ şu anda analiz çalışmalarını yürütüyor. Geçen hafta kendileriyle görüştük, yaklaşık 2 aylık bir süreye ihtiyaç duyduklarını ilettiler. İnceleme sonuçları açıklanırsa, biz de tüm detayları kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.