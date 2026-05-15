Bakan Gürlek, “Yeni bir anayasayla üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye geldi.

İlk olarak Kayseri Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Gürlük ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayseri’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Bakan Gürlek, “Asil Erciyes’imizin eteklerinde kurulmuş olan üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri’mizde olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş muhabbet ve hoşgörünün simgesi misafirperverliğin kalesi olan Kayseri’de bulunmak bizim için bir ayrılacaktır. Öz Türk’ün vatanı, Anadolu’muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin ve hizmetin sembolü olan Kayseri umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir” dedi.

Bakan Gürlek suçlulara ve suç örgütlerine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek, “Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarla birlikte olağanüstü bir iş birliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun ve yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi, yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkiyi bu anlayışla kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde yargı paketimize ilişkin çalışmalar devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve tüm Türkiye’ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü konusunda hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Baş Savcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız, devletimizin bu kararlı duruşuna desteklerinden dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşlerde oldukça memnuniyet verici durumdadır” şeklinde konuştu.

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte vatandaşların yargıya erişiminin kolaylaştığına dikkat çeken Bakan Gürlek, “Kayserimiz üretimin, sanayinin, ticaretin, esnaf ve sanatkarların, gastronominin ve aynı zamanda ilim ve irfan merkezlerinden biridir. Milli kalkınma projemizin yıllara safi en güzel örneklerinden birini temsil etmektedir. Adalet Bakanlığı olarak ticaret ve sanayi sektörümüzün, esnaf ve sanatkarlarımızın çalışma hayatlarında karşılaştıkları hukuki sorunlara yönelik düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürütüyor, eksikliklere çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarımız ve oda başkanlıklarımızla sürekli olarak istişare halindeyiz. Yakın zamanda Kayserimizde uzun yıllar hizmet edecek şekilde Bölge İdare Mahkemesi’ni faaliyete geçirdik. Bölge İdare Mahkemesi Kayserimizde hizmet vermeye başlamasıyla birlikte idari yargıda özellikle vatandaşlarımızın yargıya erişimleri kolaylaşmış adalet hizmetleri önemli ölçüde etkinleşmiştir. Bu gelişme vatandaşlarımızın haklarını daha kısa sürede ulaşabilmesine imkan sağlayan önemli bir adımdır. Bununla birlikte yargı teşkilatımızın kurumsal kapasitesini güçlendirecek çalışmalarda büyük bir titizlikle yürümektedir. Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin, hukuku seçkinliklerin ayrıcalığı ya da güçlülerin üstünlüğü değildir. Bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umudunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Malumunuz üzere yakın zamanda faili meçhul suçlara ilişkin büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış suçların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanları sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimiz ile sürekli temas içerisindeyiz” dedi.

YENİ VE SİVİL ANAYASA BEKLENTİSİ ZİRVEYE ULAŞMIŞTIR

Bakan Gürlek, Türk Milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin zirveye ulaştığını da belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak fikren belirli bir olgunlaşmaya eriştiğimizi düşünüyorum. Millete yukarıdan bakmayan, vatandaşla göz hizasında temas kuran bir yönetim anlayışını kendimize destur edindik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk Milletinin yeni ve sivil bir Anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların hukuk dışı müdahaleleri ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gerekliliklerine cevap veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk Milletine olan boynunun borcudur. Milletimize yıllar boyunca dayatılan, her gelenin içine bir şey eklediği, her gidenin içinden bir şey çıkardığı anayasa artık işlevini yitirmiş durumdadır. Devletin inşası, korunması ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem de milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde bir reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Gürlek’e Kayseri Valiliği ziyaretinde AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan eşlik etti.