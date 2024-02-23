Bakan İbrahim Yumaklı: '4,4 milyar lira tutarında su ve sulama projelerini Kayseri'ye kazandıracağız'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sektör paydaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, 4,4 milyar lira tutarındaki su ve sulama projelerimizi Kayseri’ye kazandırmak adına çalıştıklarını belirterek “Yatırımlarımız kapsamında Kayseri Merkez, Develi ve Yeşilhisar ilçelerindeki toplam 47 bin 800 dekarlık arazinin sulama suyuna kavuşması adına gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda Develi Ovası Sol Sahil Sulama İkmali 3’üncü kısmı da geçen ay gerçekleştirildi, su Gümüşören Barajı’ndan ikmal edildi ve proje 1 milyar 140 milyon liraya mâl edildi” dedi. Ayrıca Kayseri’de 3 yıl içerisinde 950 milyon lira tutarında 1041 projeye desteğin sağlandığını, bu yıl ise 520 milyon liralık kaynağın tahsis edildiğini ifade ederek ödenek ayrılan projeler 1,7 milyon dekarlık arazide uygulanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık ve tarımsal faaliyetler üzerinde istişarede bulunulması kapsamında sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. İstişare toplantısına; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Kayseri’de marka değeri oluşturmak adına daima çalışıldığını ifade eden Bakan Yumaklı “21 yılda Kayseri’ye yaklaşık 60 milyar lira hayvancılık ve tarım hususunda yatırım yapıldı. Özellikle ciddi oranda kırsal kalkınma destekleri veriliyor, bunun dışında ihracat yapan firmalarımızla karbon ayak izi ve yeşil mutabakat gibi konular üzerine de çalışılıyor. Yaklaşık 110 milyon tohum ve fidan, bu süre içerisinde toprakla buluşturuldu” dedi.

Kayseri pastırmasının da Avrupa Coğrafi İşaret Tescili üzerine başvuru da yapıldığını belirten Bakan Yumaklı, hukuki prosedürlerin de çözülmesiyle birlikte Kayseri pastırmasına Avrupa Birliği İşaret Tescili kazandırılacağını da söyledi.

Kayseri’de bitkisel üretimin 2,5 kat, süt üretiminin de 3 kat artış gösterdiğini söyleyen Bakan Yumaklı, “Kayseri’de deniz olmamasına rağmen balık üretimi de yapılıyor. 2023’te yıl sonu itibariyle 1,7 milyar dolar ihracata ulaşıldı, tabii ki bu rakamlar Kayseri’nin bütün potansiyelini yansıtmamaktadır. 2023 yılı genel tarımsal ürün ihracatımız ise 31 milyar dolara ulaştı. Daha da fazlasını üretmek adına çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Sarıoğlan Barajı’nda yağışların yetersiz olması sebebiyle istenilen doluluk oranına ulaşılamadığını vurgulayarak “Bölgedeki üreticilerimiz susuzluk sebebiyle endişelendi, bu hususta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz mikro havza projesi üzerine çalışmaya başladı ancak Sarıoğlan Barajı’nda bu yıl sulama yapılamayabilir” diye konuştu.

4,4 milyar lira tutarındaki su ve sulama projelerimizi Kayseri’ye kazandırmak adına çalıştıklarını belirten Bakan Yumaklı, “Yatırımlarımız kapsamında Kayseri Merkez, Develi ve Yeşilhisar ilçelerindeki toplam 47 bin 800 dekarlık arazinin sulama suyuna kavuşması adına gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda Develi Ovası Sol Sahil Sulama İkmali 3’üncü kısmı da geçen ay gerçekleştirildi, su Gümüşören Barajı’ndan ikmal edildi ve proje 1 milyar 140 milyon liraya mâl edildi” dedi. Ayrıca Kayseri’de 3 yıl içerisinde 950 milyon lira tutarında 1041 projeye desteğin sağlandığını, bu yıl ise 520 milyon liralık kaynağın tahsis edildiğini ifade ederek ödenek ayrılan projeler 1,7 milyon dekarlık arazide uygulanacağını söyledi.