Bakan Işıkhan, '50 adet kanser ilacını geri ödeme kapsamına aldık'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gerçekleştirildi. Komisyonda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında 50 adet kanser ilacının geri ödeme kapsamına alındığını söyleyerek, “2000’li yıllarda 3 bin 986 olan bedeli ödenen ilaç sayısını, 31 Ekim 2025 itibarıyla 8 bin 306 adet yurt içi, 409 adet yurt dışı olmak üzere toplam 8 bin 715’e yükselttik. Geri ödeme listelerinde 94 adedi yurt dışından şahsi tedarik edilmekte olan, 795 adedi ise ülkemizde ruhsatı bulunan toplamda 889 adet kanser ilacı bulunmaktadır. Bu yıl 50 adet kanser ilacını geri ödeme kapsamına aldık. SMA hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listesine aldık” ifadelerinde bulundu.