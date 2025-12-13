  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Işıkhan, 'Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak bir anlayışla çalışma yürütülecek'

Bakan Işıkhan, 'Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak bir anlayışla çalışma yürütülecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci ile ilgili, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz.Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir' dedi.

Bakan Işıkhan, 'Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak bir anlayışla çalışma yürütülecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların gelirlerini koruyacak, istihdamı gözetecek bir anlayışla çalışma yürütüleceğini belirterek, “İşçi ve işveren konfederasyonlarımızın yetkili temsilcileriyle bir araya geldik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle; sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz. Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir. Sürecin; işçilerimiz ile işverenlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Motorine indirim geldi⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Motorine indirim geldi⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Fatihi Melik Muhammed Gazi, Kayseri'de anıldı
Kayseri Fatihi Melik Muhammed Gazi, Kayseri’de anıldı
3 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi
3 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi
Vekil Cıngı gıda güvenliği barkoduna dikkat çekti
Vekil Cıngı gıda güvenliği barkoduna dikkat çekti
CHP Grubundan, Büyükkılıç'a pankart tepkisi
CHP Grubundan, Büyükkılıç’a pankart tepkisi
Asgari ücrette 2. Toplantı 18 Aralık'ta
Asgari ücrette 2. Toplantı 18 Aralık’ta
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!