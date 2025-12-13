Bakan Işıkhan, 'Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak bir anlayışla çalışma yürütülecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların gelirlerini koruyacak, istihdamı gözetecek bir anlayışla çalışma yürütüleceğini belirterek, “İşçi ve işveren konfederasyonlarımızın yetkili temsilcileriyle bir araya geldik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle; sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz. Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir. Sürecin; işçilerimiz ile işverenlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.