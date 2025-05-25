Bakan Işıkhan'dan 'İş Gücü Uyum Programı' kapsamında 2 bin 500 kontenjan müjdesi

38’inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlamalarını Kayseri’den başlatmak üzere şehre gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları ve kamu kurum temsilcileri de yer aldı.

Burada konuşan Bakan Işıkhan, “Gerçekten Ahi Evran’ın şehrinde bulunmaktan dolayı ayrı bir heyecan içerisindeyim ki 38’inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftamızı da Kayseri’de kutlamaktan, başlatmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ayrıca sizi tebrik ediyorum. Gerçekten hem millet bahçemizde hem tarihi dokuya verdiğiniz önem ile birlikte ki gastronomi ile ilgili merkezimizi de gördük. Gerçekten Avrupa’da olmayan merkezlerin, sistemlerin Kayseri’mizde olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duydum” şeklinde konuştu.

KAYSERİ İÇİN 2 BİN 500 KŞİYE İSTİHDAM MÜJDESİ

Bakan Işıkhan ayrıca Kayseri genelinde olmak üzere ‘İş Gücü Uyum Programı’ kapsamında 2 bin 500 kontenjan ayırdıklarını da duyurarak hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette, Kayseri’nin, ticaretin, sanayinin önemli merkezlerinden birisi olduğunu, tarım ve hayvancılıkta da büyük mesafe kat ettiklerini ve turizm odaklı çalışmaları ile birlikte eğitime olan katkı ve yaklaşımları ile de gelişim sağladıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Böyle güzel bir şehirde, kadim medeniyetler şehrinde bulunuyorsunuz. O açıdan sizlerle bir araya gelmekten keyif alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladıkları gibi eser siyaseti ya da insanlara hizmet siyasetini önemsiyoruz. Ben Kayserili hemşehrilerimize bizlere bu hizmet fırsatını verdikleri için minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Şehrimizde sizi görmekten onur duyduğumuzu paylaşıyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.