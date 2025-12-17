  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Işıkhan duyurdu: '72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'

Bakan Işıkhan duyurdu: '72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'

72 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim' dedi.

Bakan Işıkhan duyurdu: '72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 69’u yerli olmak üzere 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Bakan Işıkhan, vatandaşların ilaca ve tedaviye erimişimini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; 9 adet romatolojik ilaç, 9 adet diyabet ilacı, 3 adet kanser ilacı ve 2 adet MS ilacı başta olmak üzere 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Benzinlikte drift atan araç kazaya sebep oldu
Benzinlikte drift atan araç kazaya sebep oldu
Bu yılki Kitap Fuarı Kumsmall Koridorlarında
Bu yılki Kitap Fuarı Kumsmall Koridorlarında
17 Aralık şehitleri dualarla anıldı
17 Aralık şehitleri dualarla anıldı
Bakan Işıkhan duyurdu: '72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'
Bakan Işıkhan duyurdu: “72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık”
Kayseri'nin kahraman evlatları (17 Aralık Şehitleri)
Kayseri’nin kahraman evlatları (17 Aralık Şehitleri)
İşçi servisinin çarptığı 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
İşçi servisinin çarptığı 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!