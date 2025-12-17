Bakan Işıkhan duyurdu: “72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 69’u yerli olmak üzere 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Bakan Işıkhan, vatandaşların ilaca ve tedaviye erimişimini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; 9 adet romatolojik ilaç, 9 adet diyabet ilacı, 3 adet kanser ilacı ve 2 adet MS ilacı başta olmak üzere 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” açıklamalarında bulundu.