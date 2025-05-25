Bakan Işıkhan: “Engelsiz İŞKUR platformu ile engellilere yönelik istihdam sağlanacak”

İş İnsanları ile İstişare Toplantısı Kayseri Ticaret Odası, Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, iş insanları ve sektör temsilcileri katıldı. Burada konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: “Engelli bireylerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla engelsiz İŞKUR platformunu kurduk. Bu platform sayesinde engellilere yönelik istihdam ilanları, hibe başvuruları, danışmanlık hizmetleri, iş koşulu gibi birçok destek tek merkezden erişebilir hale gelmiş durumdadır. Ayrıca engelliler için istihdam haritaları ve açık kontenjan bilgileri de şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Engelli, kendi işini kurma hibe projeleri hakkında bilgi sahibi olabilir. Bu web sayfamızda bu hibe programlarına nasıl başvurulabileceğini ve videoları izleyebilir, değerlendirmelerini yapabilir. Engellilerin istihdamı sağlayacak hibe projelerine başvuru yapmak, engellerimize yönelik istatistikler, engelli iş koşulu danışmanlık hizmetleri, engellilere yönelik, işverenlerimiz şunu da görebilecekler, engellilere yönelik açık iş idamları, engelli açık iş haritası, engelli istihdam haritası, engelli kotasının doluluk oranını ve haritasını görebilecekler. Aynı zamanda engelli aday havuz sisteminde hayata geçilerek, işverenlerimiz ihtiyaç duyduğu özellikteki engellinin özelliklerinin sisteme girerek oradan da bir sayfa açılabilmekte. Ve engelli istihdamda başarılı işverenlerin yer aldığı, sektör bazlı bölümlerin yer aldığı, gerçekten işlevsel bir platformu hayata geçirmiş oldu. Bunun yanında ikinci önemli projemiz yine engelli istihdamının arttırılmasına yönelik, destekli istihdam modelimiz. Bu da işverenlerimizi doğrudan ilgilendiriyor. Otizm, Down Sendrom ve Cerebral Palsy gibi özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımını teşvik eden modelde, sizlere iş koçluğu desteği, ücret desteği ve iş yeri düzenleme desteği sağlayacağız. Engelli iş koçu ve danışman desteği; projede görev yapacak engelli iş koçu ya da danışman için, aylık asgari ücretin işverene maliyet tutarının yüzde 15 fazlası tutarında ödeme yapılacak. Bu da işe giriş tarihinden başlayacak ve proje süresine kadar tamamlanıncaya kadar devam edecek. Bu rakam da 35 bin 881 liradır. Engelli ücret desteği. Tüm işverenlerimiz engelli istihdam ederken yaşamış olduğu ekonomik külfeti de hafifletmek adına biz destek veriyoruz. İş yerinde çalışacak yine bu engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere, zihinsel engelli işçilerinin ücret giderleri yine işe giriş tarihinden itibaren, brüt asgari ücret düzeyinden desteklenecektir. Bu destek engelli birey için SGK'ya bildirilen prim bir sayısına göre ödenecektir. Bu rakam da yaklaşık 26 bin lira dolayında olacaktır” ifadelerini kullandı.



Destekli istihdam projeleri için proje süresinin en az 6 ay, en fazla da 12 ay olması planlandığını belirten Bakan Işıkhan; “İş yeri düzenleme desteği de veriyoruz. İş yerini proje kapsamında istihdam edilen engelli bireylere uygun hale getirmesine yönelik olarak yapılacak harcamaları, sözleşme imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, toplam engelli ücret desteğinin yüzde 25'ini aşmayacak kadar iş yeri düzenleme desteği vereceğiz. Bu bizim için de oldukça önemli. Çünkü engellilerin özelliğine sahip ergonomik tasarımlarının yapılması noktasında da biz işverenlerimize böyle bir kalenderi destekleyeceğiz. Destekli istihdam projeleri için proje süresinin en az 6 ay, en fazla da 12 ay olması planlanmaktadır. Biz bunun gibi birçok projeyi ve potansiyeli doğru politikalarla desteklediğimizde, Türkiye 100 yılı hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmalıyız” şeklinde konuştu.

Öte yandan Bakan Işıkhan bu proje içi 10 bin kişilik kontenjan ayırdığını belirtti.