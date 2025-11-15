Bakan Işıkhan, 'Gençlerimizden İŞKUR Gençlik'e yoğun ilgi: 483 bin 331 başvuru aldık'

  • Haberler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında toplam 483 bin 331 başvuru alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, 'Gençlerimizden İŞKUR Gençlik'e yoğun ilgi. Bugün itibarıyla 483 bin 331 başvuru aldık. Gençlerimize teşekkür ediyoruz' dedi.

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatına daha kolay uyum sağlamalarını ve istihdam edilmelerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında toplam 483 bin 331 başvuru alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, “Gençlerimizden İŞKUR Gençlik’e yoğun ilgi. Gençliğin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız, üniversite okuyan evlatlarımızın isteğiyle kontenjanımızı 150 bine yükseltmişti. Bugün itibarıyla 483 bin 331 başvuru aldık. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın sahibi gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

