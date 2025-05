Bakan Işıkhan: 'İş kazası ölüm oranları ciddi oranda azaldı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 38’inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve İş’te Güvenli Gelecek İş Sağlığı ve Güvenliği Fuar Açılışı’na katılmak üzere Kayseri’ye geldi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, sektör temsilcileri ve vatandaş katıldı. Burada konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: “38’inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası diyoruz ama biz Kayseri'yi özellikle seçtik. 38’inci İş Sağlığı yerine 38'i çıkardığımızda Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı da Kayseri'de kutlamak nasip oldu. Bundan asırlar önce ahilerin piri, ahi evrana kucak açmış Kayseri, geçmişten günümüze ticaretin, ekonominin merkez üssü olmuş bin yıllık devletimizin üretim ve kalkınmasına büyük katkılar sağlamıştır. Bugün gerek ülkemizde gerekse dünyada iş kazaları hala ciddi bir sorun olarak kritik önemini korumaktadır. İLO'ya göre, Uluslararası Çalışma Teşkilatı'na göre maalesef her yıl dünyada yaklaşık 3 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin çoğu işle ilgili hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik küresel çabaları arttırmak amacıyla İLO, 2024-30 yılları için yeni Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisini kabul etmiştir. Ülkemiz tarafından da kabul eden bu strateji, üye ülkeler ilk olarak ulusal iş sağlığı ve güvenliği çerçevelerini iyileştirmeyi, ikinci olarak ulusal ve küresel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği anlamında koordinasyon, ortaklık ve yatırımların güçlendirilmesini ve son olarak da bu çerçevenin belirli tehlikelere, risklere, sektörlere ve mesleklere göre uyarlanması ve çalışma koşullarının, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını nasıl etkileyebileceğinin dikkate almasını önermektedir” ifadelerini kullandı.

Çalışanlara düzenli iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin verilmesinin Bakanlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan şöyle konuştu: “Bakanlık olarak elbette hangi önlemi alırsak alalım, yine de tehlike arz eden meslek gruplarının mevcudiyetini de göz önünde bulundurarak riskleri minimum seviyeye indirecek her türlü adımı tereddüt etmeden atıyoruz. İşletmelerimize sağladığımız teşvik ve destekler başlı olmak üzere bakanlığımızca yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda yıllar içerisinde iş kazası ölüm oranının ciddi oranda azaldığını görüyoruz. Oranları daha da düşürmek için projeler geliştirmeye rehberler eğitim dökümanları bilgilendirici kaynaklar yayınlamaya paydaşlarımıza buluşmaya ve sahaya yönelik denetim ve rehberlik faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Şubat ayında işte güvenli gelecek buluşmaları adıyla bir seminer dizisi başlattık. İlkini işçi ve memur sendikaları işveren temsilcileri Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile kamu kurumlarının katılımı ile Ankara'da gerçekleştirmiştik. Önümüzdeki süreçte bu seminerleri 5 ilimizde daha yapmayı planlıyoruz. Her bir şehrimizin ekonomik ve sosyal dokusunun kendine has olması sebebiyle özellikle iş sağlığı ve güvenliği hususunda bazı şehirlerimiz öncelik arz etmektedir. Bu anlamda halihazırda 42 bin 173 iş yerine sahip ve ülkemizin istihdamının yaklaşık yüzde 2’sini barındıran Kayseri sanayi, ticaret ve üretim alanlarında güçlü bir şehir olmanın konumunu uzun yıllardır sürdürmektedir. Bugün Kayseri denildiğinde ilk akla gelen kavramın ticaret olması bir tesadüf değildir. Şehrimizin bu alandaki başarısının adeta bir sonucudur. Aynı zamanda Kayseri'de istihdam oranı yüzde 45,50 ve iş gücüne katılım oranı da yüzde 50’dir. Bu yönüyle iş sağlığı ve güvenliği alanında da dikkatle izlenmesi gereken illerimizin başında gelmektedir. Bu sebeple iş yerlerinde güvenli çalışma ortamlarının sağlanması ve çalışanlara düzenli iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin verilmesi bizim açımızdan büyük bir önem taşımaktadır.”