Bakan Işıkhan: 'İş Pozitif ile 1 milyon 634 bin 56 kadın işe yerleştirildi'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdam oranlarını yukarıya taşıyacak ve nitelikli iş gücünü yetiştirecek projeleri hayata geçirmek için çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Işıkhan: “Çalışma hayatından uzak kalan vatandaşlarımızın iş gücüne kazandırılması ve kayıt dışı istihdamla mücadele Bakanlık olarak bizim en önemli çalışma alanlarımızdan bir tanesi. Özellikle vurgulamak isterim ki kayıt dışılık, tüm çalışma hayatının sistemini, özellikle kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atan en büyük emek sömürüsüdür. Bu sebeple kayıtlı istihdam oranlarını yukarıya taşıyacak ve nitelikli iş gücünü yetiştirecek her türlü proje ve programı hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İş Pozitif Projesi'yle bu tablonun önüne geçme hedefimizde başarılı sonuçlar aldık. Kadınların çalışkan ve üretken yüzünü en net şekilde ortaya koyan bu istihdam seferberliğiyle binlerce kadına, gencimize aş ve iş kapısı olduk. Bu program kapsamında bugüne kadar tam olarak 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesini sağlayarak onları çalışma hayatına kazandırdık” ifadelerini kullandı.