Bakan Işıkhan, 'İşsizlik, 25 yılın en düşük seviyesinde'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve istihdam hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, işsizliğin son 25 yılın en düşük seviyesinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye’deki işsiz sayısının 286 bin düştüğünü ve Türkiye’deki işsiz sayısının 2 milyon 736 bin kişi olduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, “İşsizlik oranı, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle hem 25 yılın en düşük seviyesine geriledi hem de 32 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. İşsiz sayısı ise 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişiye geriledi. Özellikle gençlerin ve kadınların işgücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ediyoruz. Uyguladığımız ‘İş Pozitif’ gibi programların da etkisiyle kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 10,5 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi” açıklamalarında bulundu.

‘GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI 14,1’E GERİLEDİ’

5-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranının 1,1 puan azalarak 14,1’e gerilediğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “5-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 14,1’e geriledi. Gençlerimizin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla ‘Genç İstihdam Hamlesi - GÜÇ Programı’nı hayata geçirmiştik. 3 yılda 3 milyon gencimizin istihdama katılmasını sağlayarak bu alanda da tarihimizin en önemli atılımlarından birini yapmış olacağız. İstihdam sayısı, aynı dönemde 32 milyon 685 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 49,1 seviyesini korudu. İşgücü, 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve işgücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.