  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Işıkhan, 'İşsizlik oranı tekli hanede seyrediyor'

Bakan Işıkhan, 'İşsizlik oranı tekli hanede seyrediyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İşsizlik oranı hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde 28 aydır tekli hanede seyretmeye devam ediyor. İstihdamı daha fazla artıracak hamlelerimizi Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ekonomi yönetimimiz ile tam bir koordinasyon içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz' dedi.

Bakan Işıkhan, 'İşsizlik oranı tekli hanede seyrediyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve işgücünün güçlendirilmesi için atılan adımları, yeni nesil çalışma modelleri için yürütülen faaliyetlerde gelinen aşamanın ele alındığını vurgulayarak, “Bugünkü toplantımızda; istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve işgücümüzün güçlendirilmesi için attığımız adımları, yeni nesil çalışma modelleri için yürütülen faaliyetlerde gelinen aşamayı ele aldık. İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli işgücümüzü yetiştirmek adına mesleki eğitimimizi güçlendirebilecek çalışmaları değerlendirdik. Özellikle; gençlerin çalışma hayatına hazırlanması, mesleki beceriler kazanarak işgücüne ve üretime katılması ülkemiz için hayati önem taşıyan alanlardan birisidir. İşsizlik oranı, hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde 28 aydır tekli hanede seyretmeye devam ediyor. İstihdamı daha fazla artıracak hamlelerimizi Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ekonomi yönetimimiz ile tam bir koordinasyon içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

320 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
320 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!
Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!
Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor
Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor
Ticaret satış hacmi ağustosta aylık düştü, yıllık yükseldi
Ticaret satış hacmi ağustosta aylık düştü, yıllık yükseldi
Kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurusu bugün sona eriyor
Kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurusu bugün sona eriyor
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sektörel Sorunlar KTO'da Ele Alındı
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sektörel Sorunlar KTO’da Ele Alındı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!