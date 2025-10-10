Bakan Işıkhan, 'İşsizlik oranı tekli hanede seyrediyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve işgücünün güçlendirilmesi için atılan adımları, yeni nesil çalışma modelleri için yürütülen faaliyetlerde gelinen aşamanın ele alındığını vurgulayarak, “Bugünkü toplantımızda; istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve işgücümüzün güçlendirilmesi için attığımız adımları, yeni nesil çalışma modelleri için yürütülen faaliyetlerde gelinen aşamayı ele aldık. İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli işgücümüzü yetiştirmek adına mesleki eğitimimizi güçlendirebilecek çalışmaları değerlendirdik. Özellikle; gençlerin çalışma hayatına hazırlanması, mesleki beceriler kazanarak işgücüne ve üretime katılması ülkemiz için hayati önem taşıyan alanlardan birisidir. İşsizlik oranı, hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde 28 aydır tekli hanede seyretmeye devam ediyor. İstihdamı daha fazla artıracak hamlelerimizi Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ekonomi yönetimimiz ile tam bir koordinasyon içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.