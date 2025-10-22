Bakan Işıkhan: 'Kayseri'nin yanında olmaya devam edeceğiz'

  • Haberler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Işıkhan: 'Anadolu'nun lokomotif şehri Kayseri'nin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Işıkhan: “AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Şaban Çopuroğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sanayisi ve üretim gücüyle Anadolu’nun lokomotif şehri Kayseri’nin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

