Bakan Işıkhan: 'Kayseri'nin yanında olmaya devam edeceğiz'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Işıkhan: “AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Şaban Çopuroğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sanayisi ve üretim gücüyle Anadolu’nun lokomotif şehri Kayseri’nin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.