Bakan Işıkhan Kayseri'ye geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İş Sağlığı ve Güvenliği Fuar açılışına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geliyor.

Bakan Işıkhan Kayseri'ye geliyor

İş’te Güvenli Gelecek temasıyla 25-26 Mayıs 2025 tarihlerinde Erciyes Kültür Merkezi’nde 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliği gerçekleştirilecek. Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği Fuar açılışına katılmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kayseri’ye gelecek. Ayrıca Bakan Işıkhan çeşitli temaslarda da bulunacak.

BUGÜN İSE MEB BAKANI KAYSERİ’DE

Öte yandan bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni’ne katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Bakan Tekin ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Haber Merkezi

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