  • Bakan Işıkhan, 'Yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla yerleştirmeye aracılık ettik'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR bünyesinde 2026'nın ilk 3 ayında 331 binden fazla yerleştirmeye aracılık ettiklerini belirterek, 'Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik' dedi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı geliştirmek ve işsizlikle mücadele etmek için kurulmuştur. İŞKUR, iş arayanlara iş bulma danışmanlığı, işveren danışmanlığı, kurslar ve eğitimler yapmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR bünyesinde 2026’nın ilk 3 ayında 331 binden fazla yerleştirmeye aracılık ettiklerini belirtti. Bakan Işıkhan, “Bu yılın ilk 3 ayında; 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 508 bin 910 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İşgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türk Sanat Müziği Konseri Sanatseverlerle Buluşuyor
Türk Sanat Müziği Konseri Sanatseverlerle Buluşuyor
Argıncık Dönüşümünde Söz Vatandaşın: 'Ne olsun İstersiniz?'
Argıncık Dönüşümünde Söz Vatandaşın: 'Ne olsun İstersiniz?'
Yaşlılar Neden Düşer? Önleme'nin Yolları
Yaşlılar Neden Düşer? Önleme'nin Yolları
Muhtar Bilgi Sistemi'ne 2 bine yakın talep geldi
Muhtar Bilgi Sistemi'ne 2 bine yakın talep geldi
Talas Belediyesinin 2025 Faaliyet Raporu Onandı
Talas Belediyesinin 2025 Faaliyet Raporu Onandı
Motorinin litresi 87 lirayı aştı
Motorinin litresi 87 lirayı aştı
