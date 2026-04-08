Bakan Işıkhan, 'Yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla yerleştirmeye aracılık ettik'

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı geliştirmek ve işsizlikle mücadele etmek için kurulmuştur. İŞKUR, iş arayanlara iş bulma danışmanlığı, işveren danışmanlığı, kurslar ve eğitimler yapmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR bünyesinde 2026’nın ilk 3 ayında 331 binden fazla yerleştirmeye aracılık ettiklerini belirtti. Bakan Işıkhan, “Bu yılın ilk 3 ayında; 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 508 bin 910 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İşgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.