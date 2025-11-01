Bakan Işıkhan, 'Zaman ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyoruz'

  • Haberler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Tasarruf Günü’nde yaptığı paylaşım ile dijital kanallarla sürdürülebilir tasarruf anlayışının güçlendirildiğini, bilgiye erişimin kolaylaştırıldığı ve böylece zamanın ve kaynakların verimli kullanıldığına dikkat çekti. Bakan Işıkhan, “Hayata geçirdiğimiz yenilikçi ve kolay erişilebilir uygulamalar ile sürdürülebilir tasarruf anlayışını güçlendiriyoruz. Milyonlarca vatandaşımıza dijital hizmetlerimiz ile ulaşıyor, zamanın ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

