Bakan Işıkhan, 'Zihinsel engelli bireylere aylık 26 bin liraya kadar destek veriyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’de yaptığı açıklamada; ‘Destekli İstihdam Projesi’ kapsamında her birey için aylık 26 bin liraya kadar destek verdiklerini açıkladı. Bakan Işıkhan, “Engelli vatandaşlarımız için çok daha kapsayıcı bir istihdam ekosistemi kuruyoruz. ‘Engelsiz İŞKUR Platformu’ ile tüm hizmetleri tek çatı altında topladık. Zihinsel engelli bireyler için hayata geçirdiğimiz ‘Destekli İstihdam Projesi’ kapsamında her birey için aylık 26 bin liraya kadar destek veriyoruz. 2025 Temmuz ayında başlattığımız ‘Engelsiz İşgücü Uyum Programı’ kapsamında 81 ilde 10 bin kişilik bir kontenjan oluşturduk. Engelli kardeşlerimizin yanında olup, Bakanlık olarak onlara en büyük desteği biz vereceğiz ve Türkiye Yüzyılını onlarla birlikte inşa edeceğiz” açıklamalarında bulundu.