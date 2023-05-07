Bakan Kirişci'den Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

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  • 07.05.2023 11:43
  • Güncelleme: 07.05.2023 12:04
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Bakan Kirişci'den Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlar çerçevesinde Kayseri’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’yi başkanlık girişinde çiçekle karşıladı. Daha sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Kirişçi’ye kentteki yatırımlar, hizmetler ve projeler ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Bakan Kirişci ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini ve teşekkürlerini iletti.

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İHA

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