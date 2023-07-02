Bakan Koca: 'Kurban Bayramı'nda ağır yaralanan 83 kişi tedavi altında'

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı boyunca 29 bin 983 kişinin kesim işlemi sırasında kaza geçirerek tedaviye alındığını söyledi. Bakan Koca, durumu ağır 83 kişinin de tedavisinin devam ettiğini belirtti.

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  • 02.07.2023 17:49
  • Güncelleme: 02.07.2023 17:49
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Bakan Koca: 'Kurban Bayramı'nda ağır yaralanan 83 kişi tedavi altında'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalarla ilgili açıklama yaptı. Koca, 29 bin 983 kişinin kesim işlemi sırasında kaza geçirerek tedaviye alındığını söyledi. Öte yandan durumu ağır 83 kişinin de tedavisinin sürdüğünü belirtti. Bakan Koca, “Kurban bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29.032 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dâhil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü” ifadelerini kullandı.

1ha

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