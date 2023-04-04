Bakan Kurum: 'Cumhur İttifakı olarak evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmaya ant içtik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Onlar ne derse dedin, biz Cumhur İttifakı olarak evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmaya ant içtik ve çok kararlıyız!' dedi.

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  • 04.04.2023 18:23
  • Güncelleme: 04.04.2023 18:23
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Bakan Kurum: 'Cumhur İttifakı olarak evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmaya ant içtik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Onlar ne derse dedin, biz; Cumhur İttifakı olarak evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmaya ant içtik ve çok kararlıyız!” dedi.

Sivas Tarihi Kent Meydanı’nda düzenlenen törenle 218 milyon yatırımla planlanan Millet Bahçesine ilk fidan dikilirken kapalı otopark ve Kale Projesi’nin 2. etabının temeli atıldı. Ayrıca 1 milyar 591 milyon lira yatırımla gerçekleştirilen Yenimahalle’de 746 sosyal konutun anahtar teslimleri gerçekleştirildi. Törende konuşan Kurum, deprem bölgesinde 319 bin kalıcı konutun temellerini 2 ay içerisinde atacaklarını belirterek, “Afetin ilk anından itibaren devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde kardeşlerinin yanında oldu. Hiçbir kardeşimizi açta, açıkta bırakmadık. Afetten sadece 20 gün sonra ilk temellerimizi attık. İnşallah bir sene içerisinde yapacağımız 319 bin konutun temellerini iki ay içerisinde atacağız ve toplamda 650 bin güvenli yuvayı inşa ederek kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu söz, 55 günde 70 bin konutun yapımına başlayan güçlü Türkiye’nin sözüdür! Büyük Türkiye’nin sözüdür! Türkiye’de 5 milyon yeni yuva kuran, şehircilikte bu ülkeye çağ atlatan Liderimiz, Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür” dedi.

Yazıcıoğlu ve Türkeş’i unutmadı

Bakan Kurum konuşmasında Sivaslı olan Büyük Birlik Partisi’nin şehit genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu ile ölüm yıl dönümünde Alparslan Türkeş’i yağ ederek, “Tabi Sivas aynı zamanda zor günlerin insanı, dava adamı, şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun memleketi. 25 Mart vefat yıl dönümüydü. Yine bugün 4 Nisan. Ülkücü Hareketin mimarı, MHP’nin kurucu genel başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş Bey’in vefat yıl dönümü. Ben Sivas’ta, sizlerin huzurunda, iki büyük dava insanını, devlet adamını rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun.” dedi.

“Yatırımı millete değil reklama yapıyorlar”

Bakan Kurum, muhalif belediyelerin yatırımı millete değil tanıtım ve reklama yaptıklarını ifade ederek, “Liderimiz söz veriyor, çalışıyor, gayret ediyor, yapıyor. Karşısındakiler; verdiği sözleri tutmuyor, yatırımı milletin istikbaline değil tanıtıma, reklama yapıyor; kendi ikbaline yapıyor. Millete yeşil alan sözü veriyor, 1 metrekare yapmıyorlar. Millete kentsel dönüşüm sözü veriyorlar, üretmiyorlar. Varsın birileri, millete kentsel dönüşüm sözü verip bir çivi dahi çakmasınlar, milletimizin geleceğiyle oynasınlar! Biz yavrularımızın istikbali için; ’Kentsel dönüşüm; milletimizin canıdır, malıdır, geleceğidir!’ diyeceğiz! Varsın birileri yeşil alanlar üretmesinler! Varsın sözde çevreciler, maskeli doğaseverler millet bahçelerine karşı dursunlar! Biz Türkiye Yüzyılı’nda bu cennet vatanın her köşesini bugünden alıp çağların ötesine taşıyacak dev projelerimizi, yeşil yatırımlarımızı, yeni yuvalarımızı sizlerle birlikte yapacağız.” diye konuştu.

“Evelallah 650 bin yuvayı da kurarız, milletimize sunarız”

Kurum, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak azme de, kudrete de, güce de sahip olduklarının altını çizerek, “Şimdi bize deprem bölgesindeki bunca konutu nasıl yapacaksınız, diyenler var. Onlara diyoruz ki; depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden milleti için ilk temelleri atan bu ülke, 55 günde 70 bin yuvanın harcını karan bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak azme de, kudrete de, güce de sahiptir. 3 yıl önceki depremden sonra, Cumhurbaşkanımız, ‘Elazığ’ımıza 25 bin konut yapacağız’ sözünü verdi, yaptı mı? Yaptı! ‘Malatya’ya 8 bin yeni yuva kazandıracağız’ dedi, yaptı mı? Yaptı! ‘Güzel İzmir’imizde 5 bin yuva kuracağız’ dedi, yuvalarımızı kurdu mu? Kurdu! Antalya ve Muğla’daki yangınlardan, Karadeniz’deki sellerden sonra ‘Endişe etmeyin! Devlet yanınızda! yeni yuvalarınızı 1 yılda teslim edeceğiz’ dedi, teslim etti mi? Etti! Evelallah 650 bin yuvayı da kurarız, milletimize sunarız! Onlar ne derse dedin, biz; Cumhur İttifakı olarak evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmaya ant içtik ve çok kararlıyız!” şeklinde konuştu.

Kurum, Sivaslılardan İstiklal Harbi’nde olduğu gibi, 14 Mayıs’ta da ‘Anadolu’nun Büyük Şahlanışına’ destek vermelerini isteyerek şunları söyledi. “Şimdi sizlere soruyorum! Sivaslılar da; tıpkı İstiklal Harbi’nde olduğu gibi, 14 Mayıs’ta ‘Anadolu’nun Büyük Şahlanışını’ yeniden başlatacak mı? Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla destekleyecek miyiz? Sivas’ta sandıkları patlatacak mıyız? Allah sizlerden razı olsun.”

İHA

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