Bakan Kurum, “100 binden fazla istihdam hedefliyoruz”

Stratejik hedeflerin belirlendiği ‘Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı’ yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekonomiye yıllık 350 milyar lira katkı ve 100 binden fazla yeni istihdam sayılacağını belirterek, “2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ve ülkemizin döngüsel ekonomiye geçişte çok önemli bir adım olan ‘Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı’ yürürlüğe girdi. 7 sektörü kapsayan eylem planımızla atık maliyetinin azaltılması, ekonomiye yıllık 350 milyar TL’ye kadar katkı ve 100 binden fazla yeni istihdam hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

EYLEM PLANI NE SAĞLAYACAK?

Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında; 7 sektörden 400 bin firma çevre dostu üretime geçecek. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine katkı sağlanacak. Doğal kaynakların döngüsel anlayışla yöneten, emisyonu azaltan güzlü bir ekonomik altyapı inşa edilecek. Uluslararası rekabet gücü artacak. Yeşil, etkin ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş sağlanacak. Yeşil Taksonomi ile çevreci yatırımlar tanımlanıp yönlendirilecek. Sıfır Atık uygulamalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak. İstihdamda Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ile yeşil dönüşüm sürecine girilecek. 100 binden fazla yeni istihdam sağlanacak. Toplanan atıkların ekonomik değeri, işletme ve atık yönetim maliyet giderlerinin azaltılmasıyla yılda 210-350 milyar lira değer elde edilecek.