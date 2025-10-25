Bakan Kurum, “500 bin konutu 2027'nin sonu, 2028'in ortalarına kadar bitirmeyi hedefliyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Kurum, anadolu illeri için 1+1 dairelerin 1 milyon 800 bin lira, küçük 2+1 evlerin 2 milyon 200 bin lira ve büyük 2+1 evlerin de 2 milyon 650 bin lira olacağını söyleyerek, “Başvuruları 10 Kasım'da açacağız ve 19 Aralık'a kadar başvurularımız devam edecek. 2027'nin sonu, 2028'in ortalarına kadar 500 bin konutu bitirmeyi hedefliyoruz. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için yüzde 5, emekliler için yüzde 20 kontenjanımız var. Emekli vatandaşımız hem ikamet ettiği ilde, hem de nüfusa kayıtlı olduğu ilde projeye başvurabilecek. 3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize de destek olmak amacıyla yüzde 10 kontenjan ayırdık. 18-30 yaş arası gençler için de yüzde 20 kontenjan var. Diğer alıcılar, memurlarımız ve evi olmayan diğer vatandaşlarımız da yüzde 40 kontenjandan istifade edebilecekler. 18 ila 30 yaş sınırındaki gençlerimiz için kendisinin ve ailesinin üzerinde ev olmama şartı var. Anadolu illeri için, 1+1 dairelerimiz 1 milyon 800 bin lira, küçük 2+1 evlerimiz 2 milyon 200 bin lira ve büyük 2+1 evlerimiz de 2 milyon 650 bin lira. Neredeyse yüzde 50'ye yakın bir sübvansiyon söz konusu. Yüzde 10 peşinat, 240 ay, yani 20 yıl vadeyle bu projeyi sunuyoruz. 6 bin 750 liradan başlayan taksit olacak” ifadelerini kullandı.