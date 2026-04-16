Bakan Kurum'a Kayseri Ziyareti
AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ağırladı. Görüşmede, kentte yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı. Kayseri heyeti, devam eden yatırımlar ve yerel yönetim faaliyetleri hakkında Bakan Kurum’a bilgi verirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.