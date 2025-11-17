Bakan Kurum, 'Asrın inşasında 350 bin tamam'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri dahil depremden etkilenen 11 ilde yeni yapılan konut sayısının 350 bin 178'e ulaştığını açıklayarak, 'Asrın inşasında 350 bin tamam. 11 ilimizde mutlu sona çok az kaldı' dedi.

6 Şubat depreminin ardından 11 ilde yeni konut ve iş yeri inşasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı talimatlarıyla başlanmıştı. Kayseri’de 64 konut, Türkiye genelinde ise toplam 350 bin 178 yeni konut inşa edildi. 2025 yılı sonunda ise; tamamlanması hedeflenen toplam konut sayısı 452 bin 983 olarak açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklik Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Asrın inşasında 350 bin tamam. 11 ilimizde mutlu sona çok az kaldı” açıklamasını yaptı.

