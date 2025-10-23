Bakan Kurum, 'Devletimiz 500 bin yuva için hazır'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 500 bin konut projesi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı ve "500 bin fevkalade bir şey. Sosyal konutlarımızı en güzel içinde oturan vatandaşlarımız anlatıyor. Bir yuvaya kavuşmanın ne demek olduğunu bu sevinç gözyaşları ifade ediyor. Evet sevinmeliyiz, devletimiz 500 bin yuva için hazır” ifadelerini kullandı.