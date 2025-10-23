Bakan Kurum, 'Devletimiz 500 bin yuva için hazır'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Evet sevinmeliyiz, devletimiz 500 bin yuva için hazır' dedi.

Bakan Kurum, 'Devletimiz 500 bin yuva için hazır'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 500 bin konut projesi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı ve "500 bin fevkalade bir şey. Sosyal konutlarımızı en güzel içinde oturan vatandaşlarımız anlatıyor. Bir yuvaya kavuşmanın ne demek olduğunu bu sevinç gözyaşları ifade ediyor. Evet sevinmeliyiz, devletimiz 500 bin yuva için hazır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi' detaylarını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Yüzyılın Konut Projesi’ detaylarını açıklayacak
Bakanlık uyarıyor: 'Sürpriz kutu' satışları tüketiciyi yanıltıyor
Bakanlık uyarıyor: “Sürpriz kutu” satışları tüketiciyi yanıltıyor
Başkan Palancıoğlu: 'Belediye adını kullanan dolandırıcılara dikkat'
Başkan Palancıoğlu: “Belediye adını kullanan dolandırıcılara dikkat”
TOBB ve MEB arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı
TOBB ve MEB arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı
İkisi öğretmen 3 kişinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi
İkisi öğretmen 3 kişinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi
Evi Yanan Aileye Talas'tan Yardım Eli
Evi Yanan Aileye Talas'tan Yardım Eli
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!