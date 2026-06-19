Bakan Kurum 'İki atom karınca yan yana Kayseri için çalışıyor'

İklim değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği gibi küresel gündemlerin yer aldığı 1. Erciyes Zirvesi, 19 Haziran'da Kayseri’de düzenlendi. Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile alanındaki uluslararası uzmanlar katıldı.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri için uyum içerisinde hizmet ettiklerini vurgulayarak; “Sayın Valim, o da gerçekten gittiği her şehirde fark yaratan, çalışan, çabalayan, koşturan iki atom karınca yan yana Kayseri için çalışıyor. Büyükşehir belediye başkanımız da gerçekten bizden biri. Yani sokakta gördüğümüzde evden birini görmüş gibi oluyoruz. Sağ olsun, o da çalışıyor, çabalıyor. Değerli milletvekillerimizle birlikte tabii büyük bir kadro var. Yani bu kadroya baktığınızda teşkilatlarımızla, Cumhur İttifakı'mızla milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla şehirle bir bütün olmaya çalışıyoruz. Muhakkak eksiklerimiz var, muhakkak hatalarımız var ama amacımız, niyetimiz halis. Kayseri için, ülkemiz için mücadele ediyoruz. Ve buraya gelirken de kıymetli bakanımla birlikte Kayseri'ye gideceğimizi söylediğimizde Kayseri sevdalısı liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını, sevgilerini, hürmetlerini Kayseri'ye getirdik” ifadelerini kullandı.