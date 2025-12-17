Bakan Kurum, 'Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz'

  • Haberler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz, yerel kalkınmayı, sosyal refahı güçlendireceğiz. Bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Kurum sosyal konutların 1,5 trilyon liralık bir bütçeye sahip olduğunu belirterek, Bu projeyle birlikte 300 sektörümüzü hareket geçirecek, özel sektörümüze iş imkanı sağlayacak, hem ekonomik gelir hem de istihdamı artıracağız. Aynı zamanda kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz, yerel kalkınmayı, sosyal refahı güçlendireceğiz. Bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Haber Merkezi

