Bakan Kurum ve Başkan Büyükkılıç deprem bölgesinde çalışmaları değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kayseri ekibi tarafından deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

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  • 06.03.2023 10:31
  • Güncelleme: 06.03.2023 10:41
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Bakan Kurum ve Başkan Büyükkılıç deprem bölgesinde çalışmaları değerlendirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kayseri ekibi tarafından deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yüzyılın felaketi 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Türkiye’nin seferber olarak tek yürek şeklinde giriştiği depremin yaralarını sarma çalışmaları hummalı şekilde sürerken, deprem bölgesi ve Kayseri arasında adeta mekik dokuyan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile deprem bölgesinde görüştü. Başkan Büyükkılıç, Bakan Kurum ile Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kayseri ekibi tarafından deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Deprem bölgesindeki hummalı çalışmaları inceleyen Büyükkılıç ve Kurum’a AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de eşlik etti. İncelemeler sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile deprem bölgesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah devlet millet el ele Kahramanmaraş’ımızı ayağa kaldıracağız” dedi.

Bakan Kurum da Kayseri ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar ve özverili gayretlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

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İHA

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