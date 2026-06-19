Bakan Kurum ve Yumaklı'dan Vali Çiçek'e Ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere geldikleri Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Bakan Kurum ve Yumaklı'dan Vali Çiçek'e Ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Gökmen Çiçek ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından her iki bakan da Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Vali Çiçek, kentte yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında Bakan Kurum ile Yumaklı’ya bilgi verdi. Ziyaret fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.

Haber Merkezi

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