Bakan Kurum ve Yumaklı, Yarın Kayseri’ye Geliyor

Kayseri’ye sabah saatlerinde ulaşacak olan Bakan Kurum ve Bakan Yumaklı, ilk olarak Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenecek Erciyes Zirvesi’nin açılış programına katılacak. Bakanların programı kapsamında daha sonra Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’na ziyaretler gerçekleştirilecek. Ziyaretlerde kentte yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve çeşitli temaslarda bulunulması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, Kayseri’deki programlarının tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde kentten ayrılmaları öngörülüyor.