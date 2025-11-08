Bakan Kurum, “Yalnızca konut projesi değil, sosyal devletin zirvesi”

  • Haberler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut projesi ile ilgili, 'Kampanya vatandaşımızı hem ev sahibi yapmak hem de afetlere karşı sağlam yapılar kurmamızın en önemli adımıdır. Bu kampanya sadece konut projesi değil, sosyal devletin zirvesidir. Bu kapsamda 81 ilimizde 500 bin yeni sosyal konut yapacağız' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, projenin devletin zirvesi olduğunu vurguladı ve 81 ilde inşa edilecek konutların gençler, memurlar, emekliler, en az 3 çocuğu olan ailelerin avantajlı gruplar olduğunu dile getirdi. Bakan Kurum, “Kampanya vatandaşımızı hem ev sahibi yapmak hem de afetlere karşı sağlam yapılar kurmamızın en önemli adımıdır. Bu kampanya sadece konut projesi değil, sosyal devletin zirvesidir. Bu kapsamda 81 ilimizde 500 bin yeni sosyal konut yapacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

