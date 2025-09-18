Bakan Memişoğlu, '64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenleme ile birlikte 64 ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı. Memişoğlu, "5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4’er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile 1'er adet antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu SGK tarafından 51'i yerli üretim olmak üzere 64 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı. Memişoğlu, 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4’er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik dahil 64 ilaç ile ilgili yaptığı açıklamada, “5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4’er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile 1'er adet antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi. Bu olumlu gelişmenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.