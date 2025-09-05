Bakan Memişoğlu duyurdu: 14 bin 905 hekimin görev yeri belirlendi

  • Haberler
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret Kurası ile 14 bin 905 hekimin görev yerinin belirlendiğini duyurdu. Bakan Memişoğlu, 'Kuraya 1.724'ü uzman tabip ve 13.181'i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır. Kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşıma yürekten başarılar diliyorum' dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (eş ve sağlık) Kurası, noter huzurunda gerçekleştirildiğini bildirdi. Memişoğlu, 14 bin 905 hekimin görev yerinin belirlendiğini duyurarak, “Kuraya 1.724'ü uzman tabip ve 13.181'i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır. Kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşıma yürekten başarılar diliyor, sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

