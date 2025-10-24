Bakan Memişoğlu, 'Sigara Bırakma Danışma Hattımızdan 2024'te 308 bin 222 vatandaşımız hizmet aldı'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yeşilay’ın ev sahipliğinde düzenlenen 6. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2014’te Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu kuruldu. 2017’de kapsamı genişletilerek Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kuruluna dönüştürüldü. Bu kapsamda, bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. 4. Eylem Planı olan 2024–2028 Ulusal Eylem Planımızı başlattık. Yeni dönem Planımız ile yalnızca tütün ve uyuşturucu bağımlılığı ile değil; teknoloji, oyun ve ekran bağımlılığı gibi çağımızın yeni bağımlılıkları ile de kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz.Türkiye’de bir ilk olacak Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü Projemiz 2026’nın başında hizmete açılacak. 180 bin metrekarelik alanda, 75 bağımsız binadan oluşan yerleşkede, 270 yatak kapasitesiyle hizmet sunulacak. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımızdan 2024’te 308 bin 222 vatandaşımız, son 12 yılda yaklaşık 6 milyon vatandaşımız hizmet aldı. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Hattımızla 7/24 ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. 2025’in ilk 9 ayında yaklaşık 30 bin vatandaşımıza danışmanlık hizmeti verdik. Bağımlılıklarla mücadeledeki kararlılığımızı pekiştiren Zirve’de emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.