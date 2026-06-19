Bakan Murat Kurum; “Temiz enerji olmadan sürdürülebilir gelecek olmaz”

Moderatörlüğünü TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın yaptığı, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “İklim Değişikliği, Su Yönetimi ve Riskler, Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu Erciyes Zirvesi Paneli, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 1. Erciyes Zirvesi gündeminde İklim değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği gibi küresel konular yer aldı.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun katıldı.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; “Kayseri'nin üretim gücü, yine burada TOBB'un temsil ettiği girişimci kapasite, üreticilerimiz, buradaki sanayicilerimiz, yeşil dönüşümün en önemli aktörleri oldular. Neden? Çünkü Kayseri'de, TOBB'da, sanayicimiz de, üreticimiz de, halkımız da biliyor ki yeni dönemde, hocaların bütün derslerde bana göre okutması lazım, temiz üretim, temiz enerji, enerji verimliliği, karbon ayak izi yönetimi, döngüsel ekonomi ve yeşil finansmandan başka bundan sonraki süreçte belirleyici bir konu olmayacaktır. Üretimi konuşamıyorsak enerjiyi de konuşamayız. Enerji güvenliğiyle iklim hedefleri birbirine alternatifi asla değildir, tamamlayıcısıdır. Enerjisiz kalkınma olmaz. Temiz enerji olmadan sürdürülebilir gelecek olmaz ve COP31 Eylem Gündemi'nde yani Antalya 2035 hedefimizde temiz enerji, sıfır atık, metan azaltımı, yeşil sanayi, dirençli şehirler, sürdürülebilir tarım, gençlik ve iklim uygulama köprüsü başlıklarında tüm sözleri hep birlikte uygulamaya dönüştüreceğiz. Başka bir deyişle aslında bunları zorunlu kılacağız” ifadelerini kullandı.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “İklim, su, gıda ve güvenlik aslında birbirinden ayrılması mümkün olmayan konular. Türkiye Akdeniz havzasında olan bir ülke, 2100 yılına kadar su varlığında, bununla beraber, yüzde 25 oranında bir azalma söz konusu olacak. Hangi sebeplerle? İklim değişikliği, dünyadaki uygulamalar, teknolojiler vesaire vesaire, bir sürü şey sayabiliriz. Suyu neden bu kadar ilk sırada ve en önemli konu olarak söyledim? Çünkü o hayatın kaynağı, o yoksa hiçbir şey yok. Dolayısıyla biz de gıda güvenliğimizin teminatı olan tarımsal üretimimizi risklere dayanıklı hale getirmek için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İşte bu amaçla suyu merkeze koyarak, ürün desenini belirleyerek Türkiye'de üretim planlamasını 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla başlatmış durumdayız” açıklamasını yaptı.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, “Daha önce Boğaziçi Üniversitesi'yle ve İstanbul Üniversitesi'yle birlikte İstanbul'da yaptığımız çeşitli çalışmalar, etkinlikler oldu. Bunların sonuçlarını ilgili makamlara aktardık. Bugün de ilaveten Erciyes Üniversitemiz başta olmak üzere Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesinin katkılarıyla şu anda icra etmekte olduğumuz etkinliği planlamış ve icra etmekteyiz. Bu Erciyes Zirvesi'nin birincisi. Bu programda inşallah sizlerin de destekleriyle, başta bakanlarımız olmak üzere Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, siz değerli hemşerilerimizin, iş insanlarımızın destekleriyle, bir şekilde bir vakıf kurmak suretiyle bu zirveler devam edecek. Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah şu yaptığımız toplantıları inşallah Erciyes'te, mart veya nisan ayında kar altında yapmayı planlıyoruz, inşallah bunu da başaracağız” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri sanayi şehri, ticaret şehri ama özellikle Tarım ve Orman Bakanımızın huzurlarında bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Sayın Bakanım, biz sanayi şehriyiz, ticaret şehriyiz ama tarım şehriyiz derken birazcık daha kısık sesle söylüyoruz. Halbuki özellikle Tarım ve Orman Bakanımızın bakanlığı döneminde biz bitkisel üretimde 12. sıradan 5. sıraya yükseldik Türkiye'de. Biz ihracatımızı, tarımsal ürünler ihracatımızı 3 katı arttırdık. Yine Türkiye'de ilk 10'da olan ürün sayımızı 8'den 34'e çıkardık. Gururla söylüyoruz ki biz ticaret şehriyiz, sanayi şehriyiz ama aynı zamanda biz tarım şehriyiz Sayın Bakanım” ifadelerine yer verdi.