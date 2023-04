Bakan Nebati, “Doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) sanayicileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. İstişareye Bakan Nebati’nin yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve sanayiciler katıldı. İstişare toplantısında konuşan Bakan Nebati, Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulacağına ifade etti. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenerek, “lütfen gelin Maliye Bakanlığı'mızda bir fotoğraf verin, içinizde ukde kalmasın” dedi.

Kayseri son 21 yılda önemli ölçüde gelişen, kalkınan illerden biri olmayı başardı diyen Bakan Nebati, “2021 yılında 2004’e kadar sanayi sektörünün ilimiz içerisinde milli gelir içerisindeki payı yüzde 27’den 36,8’e çıkmıştır. Kayseri ihracatını 2002’ye göre tamı tamına 11 kattan fazla artırarak 2023 Mart ayı itibariyle 3,9 milyar dolara yükseltmiştir. Siz iş insanlarımızı bu konudan dolayı samimi olarak tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz bu gayretin her zaman destekçisi olacağız. Kayseri'ye sağladığımız destekleri her geçen gün artırmaktayız. 2022'de Kayseri'de sağladığımız 341 adet teşvik belgesiyle yatırımın artmasına olanak sağladık. 2023'ün ilk 2 ayında da Kayseri'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislere yönelik 53 adet teşvik belgesi düzenledik. Böylece, 1,3 milyar liralık sabit yatırım yapılmasını ve 711 kişiye iş imkânı sağlanmasını hedefliyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedefleri doğrultusunda ülkemize katma değer sağlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Kamulaştırma çalışmaları devam eden Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas OSB'miz ile birlikte Kayseri'de OSB sayısı 4'e ulaşacaktır. Ayrıca, vatandaşlarımızın taze ve ucuz sebze-meyveye ulaşmalarını sağlamak için hayata geçirmeyi planladığımız Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OSB'mize tüzel kişilik kazandırdık. Kayseri'de tarımsal üretimi daha da artırmak için 2022 yılı içinde Kayseri'deki 13 bin 126 tarımsal üreticimize yaklaşık 3,7 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. 2023 Ocak-Mart döneminde de toplam 6 bin 312 üreticiye 1,4 milyar liralık hazine faiz destekli kredi kullandırdık” ifadelerini kullandı.

‘MALİYE BAKANLIĞI'MIZDA BİR FOTOĞRAF VERİN, İÇİNİZDE UKDE KALMASIN’

Kılıçdaroğlu’yla ilgili de konuşan Bakan Nebati, “Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu anlaşılıyor ki, cumhurbaşkanlığı adaylığını unutmuş. Başka bir hayali var. Çünkü zihinde geçen her şey zaman zaman dile vurur. Bu bir dil sürçmesi değil, 'ben maliye bakanıyken' diyor. Cumhurbaşkanı adayı, bir defa cumhurbaşkanımızın sizin SSK ile ilgili bir takıntısı var. Sizin Maliye Bakanı olma şansınız sıfır, o hayali kurmayın. Ama size yardımcı olacağım. Lütfen gelin Maliye Bakanlığı'mızda bir fotoğraf verin, içinizde ukde kalmasın. Onu yaparız” diye konuştu.

‘TÜRKİYE ÜRETİYOR, TÜRKİYE BÜYÜYOR’

Kentsel dönüşüme muhalefet partilerinin engel olduğunu söyleyen Bakan Nebati, “Türkiye üretiyor, Türkiye büyüyor, Türkiye 21’inci yüzyıla Türkiye yüzyılı olarak hazırlanıyor ve bunu lafla yapmıyor. İcraatla yapıyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 1 ayda 21 yılın birikimiyle inat ettiğimiz ilan ettiğimiz müjdeler varya, tek başına her bir müjde bir seçim kampanyasını alır götürür. Ama her gün yepyeni şeyler. Cek, cak yok. Yaptık, yapıyoruz. Gölge etmeyin ihsan edin, istemez demiyoruz. Kendi ülkenize yapılanlarla lütfen öğünün, gurur duyun. Kötü bir şey yapmıyoruz ya, biz ülkeyi yetiştiriyoruz, büyütüyoruz. Ve biz bunları yaparken her şeyin rekorunu kırarak yapıyoruz. Doğalgazı çıkardık, ‘efendim 32 ayda nasıl getirirsiniz?’. 32 ayda olur. Şimdi 32 ayda gaz gelince ‘bu gazı acaba Putin mi destekliyor’ deniliyor. Yav bu gaz Türk gazı Karadeniz’den çıktı geliyor. Bunun ispatlanacak bir tarafı yok. İnşallah gazı 1 ay ücretsiz kullanacağız ve 1 yıl boyunca da iaşeyi sağlayacak gazı da ücretsiz olarak kullanacağız. Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti sağlayacağız, sağlıyoruz. Kentsel dönüşümü mutlak surette gerçekleştirmemiz lazım. Kentsel dönüşümü ‘yarısı bizden’ kampanyası ile gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümün kimler tarafından engellendiğini de bilin. Videolar yalan söylemez. Muhalefet partilerinin hepsinin videosu vardır. Bu işi onlar durdurdu” ifadelerini kullandı.

‘7 BİN 500 LİRANIN ÜZERİNDE MAAŞ ALAN EMEKLİLERE REFAH PAYI VERECEK BİR DÜZENLEME ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYORUZ’

Türkiye’nin doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracaklarını söyleyen Bakan Nebati, “Başvuran toplam 4 bin 300 engelli öğretmenimizden ilk etapta 3 bin 500'ünü sonrasında ise kalan 800 öğretmenimizin de atamasını yaptık. Mayıs ayı başında da sözleşmeli 45 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız. Böylelikle sözleşmeliden memur statüsüne geçen öğretmen sayısı 93 bin 272 olarak sağlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza nitelikli 3 bin 220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz” şeklinde konuştu.