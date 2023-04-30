Bakan Nebati Kayseri Büyükşehir'i Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

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  • 30.04.2023 17:09
  • Güncelleme: 30.04.2023 18:12
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Bakan Nebati Kayseri Büyükşehir'i Ziyaret Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlar çerçevesinde Kayseri’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı. Bakan Nebati, Başkan Büyükkılıç ile birlikte belediye bahçesinde bir süre sohbet edip, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Nebati’ye kentteki hizmetler ve projeler ile ilgili detaylı bilgi verdi. Ticaret ve sanayinin merkezi Kayseri’nin önemine işaret eden Bakan Nebati ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini ve teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Bakan Nebati’ye, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Şaban Çopuroğlu, Mahmut Gürcan, AK Parti 24. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve beraberindeki heyet eşlik etti.

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İHA

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