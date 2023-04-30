Bakan Nebati, “Sokaktaki bir kişi bile çıkıp Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını, Avrupa’ya vizesiz girmek için asla peşkeş çekmez”

Nasıl alacaklarını söyleyim de bu gece uyur musunuz, uyumaz mısınız? Vize için, bir, Suriye’den çıkacaksın. İki terörle mücadele yasasını değiştireceksin, içerdeki teröristleri dışarı çıkartacaksın. Üç, Güney Kıbrıs’ı tanıyacaksın. Ve son olarak kasayı İMF’ye teslim edeceksin. Kusura bakmayın ama bunu sokaktaki herkes yapar. Ama sokaktaki bir kişi bile çıkıp Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini bekasını Avrupa’ya vizesiz girmek için asla peşkeş çekmez” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve beraberindeki AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Mahmut Gürcan ve Şaban Çopuroğlu ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Develi’yi ziyarette bulundu. Develi’de konuşma yapan Bakan Nebati, “Ben şu anda Mersin Milletvekili adayıyım. Listeler açıklandığında ben Mersin’den aday olduğumu öğrendim. Cumhurbaşkanımız bizi oraya uygun gördü. Biz hizmet eden ve hizmetini de her zaman güler yüzle yerine getiren giden anlayışın bakanı olarak oraya gidiyoruz dedim. Milletvekili adaylarımızla ve Hulusi paşamızın da o dik duruşuyla Allahı’ın izniyle burada olağanüstü bir başarı sergileyeceğiz. Bundan eminim. Develi’de bunu çok açık bir şekilde ortaya koyacak. Bizim elhamdülillah kefemiz dolu. Şimdi bunlar sürekli söylerler. Sürekli şunu yapacağız, bunu yapacağız derler. Söz uçar eser kalır. Onlar sözler söylemeye devam ediyorlar. Ama son 1 aydır yutkunamıyorlar. Bir ayda yaptıklarımızın bir tanesini bunlar becerebilmiş olsa onunla seçim kampanyasını yürütür, seçimi öyle götürürler” ifadelerini kullandı.

‘BİR SECCADENİN BİLE FARKINA VARMAZLAR, BİLMİYOR, ÇÜNKÜ ÖNCELİĞİ O DEĞİL’

Doğalgaz Karadeniz’den karaya bağlandığını ve şu anda 1 ay ücretsiz olarak kullanılacağını belirten Bakan Nebati, “Olmaz dediler. Bu doğalgaz muhakkak Putin tarafından hediye edilmiştir. İnanamıyor. Çünkü biz doğalgazı almaya başladığımız zaman gemilerimizi beğenmediler. Bizim mühendislerimiz bu işi beceremez dediler. 32 ay gibi bir süreyle tarihi rekorlar kırarak gazı buraya getirdiğimizde bu gazı ciddiye almadılar. Ama gazı da bedava olarak onlar kullanıyor. Kulak var, duymazlar. Göz var, görmezler. Dönerde dönerler. Ama gene onlar en çok faydalanırlar. Altay Tankı düşmana gözdağı, inanan bir Türk vatandaşına güç veriyor. Altay Tankını görmezden gelirler. İHA’larımız, SİHA’larımızı görmezden geliyorlar. Niye İHA’lar, SİHA’lar teröristlerin inlerinden çıkmalarını engelliyor. Biz bu millete inanıyoruz, güveniyoruz. Devlet bizim devletimizdir diyoruz. Sınırlarımızla kimse oynayamaz diyoruz. Millet hepimizin bir araya geldiği ötekileştirilmediği, herkesin 1’inci sınıf vatandaş olduğu bir millet anlayışı içerisinde hareket ediyoruz. Onlar ne yapıyorlar, ilk geldikleri günden itibaren ötekileştiriyorlar. Birazcık şöyle palazlandıkları andan itibaren başlıyorlar hakaret etmeye. Riyakarlık kanlarına işlemiş. Öyle ki, bir seccadenin bile farkına varmazlar. Bilmiyor, çünkü önceliği o değil” şeklinde konuştu.

‘LİDERİNİZE SAHİP ÇIKIN, CUMHURBAŞKANINIZA SAHİP ÇIKIN’

Bakan Nebati, muhalefetin 14 Mayıs’ta seçimi kazanmasıyla Avrupa Birliğine vizeyi alacaklarını dile getirerek, “Liderinize sahip çıkın, Genel Başkanınıza sahip çıkın. Cumhurbaşkanınıza sahip çıkın. Çünkü 14 Mayıs akşamı AK Parti Genel Merkezi’ndeki balkonda eğer Cumhurbaşkanımız zafer konuşmasını yapmazsa bunlar 3 ay içerisinde Avrupa Birliğine vizeyi alacaklar. Nasıl alacaklarını söyleyim de bu gece uyur musunuz, uyumaz mısınız? Vize için, bir, Suriye’den çıkacaksın. Yani terör Türkiye’ye girecek. İki terörle mücadele yasasını değiştireceksin, içerdeki teröristleri dışarı çıkartacaksın. 3 Güney Kıbrıs’ı tanıyacaksın. Ve son olarak kasayı İMF’ye teslim edeceksin. Kusura bakmayın ama bunu sokaktaki herkes yapar. Ama sokaktaki 1 kişi bile çıkıp Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini bekasını Avrupa’ya vizesiz girmek için asla peşkeş çekmez” diye konuştu.



Çiftçilere sürprizlerin devam edeceğini söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, “Geçtiğimiz günlerde sulama birimleriyle ilgili çiftçilerimize çok güzel bir müjde açıkladınız. Ve sulama birliklerine ödenen ücretin yüzde 50’si hazine ve maliye bakanlığımız tarafından karşılanacak. Bu hem çiftçimizi hem de vatandaşımızın daha uygun fiyata gıdaya ulaşması için onun önünü açıt. Bundan sonraki süreçte seçim gününe kadar çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettireceğiz. Cumhur ittifakı olarak cumhurbaşkanımızı Kayseri’de bir kez daha birinci çıkartacağız. Develi ile gurur duyuyorum. Develi Türkiye’nin sigortası. Vatansever insanların oluşturduğu bir topluluk. Be her zaman Kayseri’yi ve develiyi Türkiye’nin sigortası olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu’da, “Bakan yardımcımız ve mevcut milletvekili adayımız Mahmut Gürcan hepimizin yarasına merhem oldu. 15 Mayıs sabahı kendi unvanını değiştirecek Kayseri milletvekili olarak yazacak. Bu da Kayseri sayesinde olacak. Vefasından dolayı da Nureddin Nebati Bakanımıza teşekkür ediyorum. Fazla da bir işi yok tüm Türkiye ağzına bakıyor. Mersin’de ciddi çalışma yapıyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise, “Allah nasip edecek cumhur ittifakı farkı 10-0 yapacak. Bundan en ufak bir şüphemiz yok. Bir tarafta patates soğan var bir tarafta Erdoğan var. Bir kere bunu bilmek lazım. Bir tarafta İHA, SİHA, bir tarafta Ayasofya bir tarafta Anadolu, TOGG bizim boş laflara karnımız tok” dedi