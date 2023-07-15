Bakan Özhaseki: 'Darbe girişimine kalkanlar o ağlayan adamın güya rüyada gördüğü sapkınlıklara peşkeş çekerek kendilerinden geçtiler'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Darbe girişimine kalkanlar o ağlayan adamın güya rüyada gördüğü sapkınlıklara peşkeş çekerek kendilerinden geçtiler. En büyük ihaneti de yine bu millete, bu milletin evlatlarına yaptılar" dedi.

Kayseri’de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar ve Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program, Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Darbe girişimine kalkanların FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in rüyada gördüğü sapkınlıklara peşkeş çekerek kendilerinden geçtiklerini söyleyen Bakan Özhaseki, “Bugün burada şehitlerimizi anmak için toplandık. Gazilerimize afiyet dilemek için toplandık. Bir taraftan da irademize sahip çıktığımızı göstermek içi n toplandık. Türkiye’nin her yerinde meydanlarda aziz milletimiz meydanlara toplanıp bu iradeye saygı duyduğunu ve sahip çıktığını gösteriyorlar. Kayseri’de bu konuda zaten üzerine düşeni yapıyor. Bundan 7 yıl kadar önce devletimiz ve milletimiz büyük bir ihanete uğradı. Böyle bir alçaklığı ve kalleşliği tarih boyunca hiç görmemiştik. Bir taraftan sivil insanlara kurşunlar sıktılar, milletin meclisini bombaladılar, Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisini, külliyeyi bombaladılar. Böyle bir vahşeti ve kötülüğü gerçekten tarihte hiç görmemiştik. Bizim buradaki kalemiz nice kötü günler görmüştür, Moğol istilaları dahil ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum, böyle bir kötü günü içimizden çıkarak, Müslümanız, sizdeniz, çocuklarınıza hizmet ediyoruz diyerek ortaya çıkıp o şirin yüzüyle herkese sempati dağıtanlar yaptılar. Bir gün olsun dosdoğru gelmediler, millete yalan söylediler. Müslümanız dediler ama iradelerini Amerika’ya peşkeş çektiler. Onların kucağında oturan şizofren ne söylemişse onu yaptılar. Kur’an sünnet çizgisinde duran dinimizi ne yazık ki onlar o başlarındaki durmadan ağlayan bir yapı var ya o sümüklü adamın güya rüyada görmüş olduğu bir takım sapkınlıklara peşkeş çekip kendilerinden geçtiler. En büyük ihaneti de yine bu millete, bu milletin evlatlarına yaptılar. Üniforma giydiler, Mehmetçiğin üniformasına yaptılar ve biz bu ihanetleri hiç unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız. İkide bir onlara, bu hainlere mecliste çıkıp da af dileyenlere ne yaparlarsa yapsınlar ölünceye kadar onları unutmayacağımızı bir kez daha söyleyeceğiz, söylemeye de devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizler o gün hep meydanlardaydınız. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

"Milletimiz 15 Temmuz gecesi destan yazdı"

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da yapılan alçaklığın tüm dünya tarihine geçeceğini söyleyerek, “15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, o ahlaksız, alçaklara karşı mücadelede kahramanca tanklara, toplara hatta uçaklara, helikopterlere kafa tutan, meydan okuyan, ülkemizi milletimizi korumak için, bayrağımızı dik tutmak için, o alçaklara tabi olmamak için gözlerini kırpamadan hayatlarını feda eden şehitlerimize büyük bir minnetle Allah’tan rahmet diliyorum. Bu 15 Temmuz bir imtihandı bizler için. Bu imtihanı milletimiz büyük bir başarıyla verdi. Burada milli irademize karşı, demokrasiye karşı, egemenliğimiz ve bağımsızlığımıza karşı başkalarının maşası olarak bir girişimde bulundular. Bu yapılan alçaklık sadece bizim tarihimize değil, bütün dünya tarihinde ibretle anılacak, görülecek, tetkik edilecek bir hainliğin, sinsiliğin, ihanetin günüydü o gece. Fakat buna çok şükür 2 bin 500 yıllık tarihe sahip asil milletimiz cevap verdi ve buna müsaade etmedi, izin vermedi. Onlara gerekli muameleyi yapmak sureti ile söz konusu darbe girişimi akamete uğratıldı. Burada milletimiz kendinden beklendiği şekilde, tarihine yaraşır bir şekilde 15 Temmuz gecesi gerçekten bir destan yazdı. Çünkü ahlaksızca, alçakça, haince kurulan bu tuzakta eğer bir hata yapılsaydı gerçekten çok büyük bir belayla karşı karşıya kalacaktık. Fakat milletimizin feraseti, zekası buna müsaade etmedi. Bizlere de bu alçaklara hayır diyebilme gücü ve kuvveti verdiği için de Allah’a şükrediyorum, hamdediyorum, sonsuz şükürlerimi bir kere daha belirtmek istiyorum. Asil milletimizin bu Türkiye Yüzyılı’nda yolu bahtı açık olsun. Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye, yaşasın Türkiye Yüzyılı, yaşasın Türkiye, yaşasın Kayseri” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Bundan 7 yıl önce 2016 yılı 15 Temmuz’da memleketimizin berrak semalarını karartmak için alçak FETÖ terör örgütü tarafından bağımsızlığımıza el konulmaya çalışıldı. Ancak milletimiz yediden yetmişe çoluğuyla çocuğuyla yaşlısıyla buna izin vermedi. O gün yüzbinlerce insan Kayseri’de olduğu gibi memleketin her yerinde meydanlara koştu. O gün büyük bir destan yazıldı ve o günden beri milletimiz 15 Temmuz’ları Cumhurbaşkanımızın o günkü önderliğinde darbeyi yendiği gibi unutmamaya unutturmamaya söz verdi” dedi.

Konuşmaların ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile protokol üyeleri sahnede Türk Bayrağı’nı dalgalandırdı.