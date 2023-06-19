Bakan Özhaseki: 'Deprem bölgesindeki kent merkezlerinde 'Yerinde Dönüşüm' yapacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Temel Atma Programı’nda yaptığı konuşmasında, “Deprem bölgesindeki kent merkezlerinde ‘Yerinde Dönüşüm’ yapacağız” dedi.

Düzenlenen temel atma programına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayer Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve protokol üyeleri katıldı.

“Depremler Malazgirt’ten sonra en büyük felaketti”

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin Malazgirt’ten sonra gerçekleşen en büyük felaket olduğunu söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bugün yeni haftaya hayırlı bir işle başlıyoruz. İnşallah başlayan bu temel atma törenimiz, önümüzdeki yıllarda nice temel atmalar, açılışlar ve güzel hizmetlerle taçlanır diye de dua ederek sözlerime başlıyorum. Burada bu binamız 4 katlı olacak. Bizim Anadolu’da kadim kültürümüzün ve medeniyetimizin bir parçası olan Selçuklu medeniyetine benzer bir yapıda olacak ama mimari silüet olarak böyle bir yapıda olmakla birlikte günümüz modern şehirciliğin ve modern binaların taşımış olduğu bütün özellikleri de üzerinde taşıyacak. Bir taraftan TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin konut yapılmış, sosyal konutlarla birlikte bizim bu sayıyı çok daha ileri derecelere taşımamız icap ediyor. Millet Bahçeleri yapıyoruz, şu anda 74 milyon metrekarelik bir alanda çalışılıyor ama hedefimiz 100 milyon metrekareye ulaşmak. Bunu da yapacak bilgimiz ve birikimimiz bakanlık olarak var. Bugünlerde bizim önceliğimiz biraz farklı. Hepinizin de bildiği gibi 6 Şubat’ta büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. O günlerde söylenen söz doğruydu, asrın afetiydi ama nihayetinde hepimiz Anadolu’daki bin yıllık medeniyet tarihimizi okuyan, yazan, bilen insanlar söylüyorum. Malazgirt’ten bu tarafa başımıza gelebilecek en büyük felaket herhalde buydu. Doğrudan 11 ilimizi etkiledi. 100 kadar ilçemizi ve binden fazla köyümüzü etkiledi. Yıkılan konut sayısı yapmak zorunda olduğumuz bağımsız birim sayısı itirazlarla birlikte değişmekle beraber 680 bin civarında konut ve 170 bin civarında da depo, işyeri gibi bağımsız birimden oluşuyor. Yani bizler vatandaşımızın yarasını sarmak amacıyla 850 bin bağımsız birim yapmak zorundayız” dedi.

“Kent merkezlerinde ‘yerinde dönüşüm’ başlatacağız”

Bakan Özhaseki, depremden etkilenen kentlerin merkezlerinde tarihi dokuyu koruyabilmek için yerinde dönüşüm başlatacaklarını söyleyerek, “Programımızı yaptık. Ne yapacağımızı önümüzdeki günlerde biliyoruz. Oradaki bütün yaraları saracağız. Vatandaş, “Allah devletimizden razı olsun. Tamam kardeşim hakkımız helal olsun” deyinceye kadar o bölgelerde olacağız. Şimdi yeni bir döneme doğru geçiyoruz ve bu yeni dönemde de evet rezerv alanlarındaki inşaatımız devam edecek ama şehir merkezlerinin de canlanması lazım. Herkesin hatırasının olduğu yerde ve geçmişle bağ kurduğu özellikle sevdayla bağlı bulunduğu mahallelerde de kentsel dönüşümün yapılması lazım. Yerinde Dönüşüm diye adlandırdığımız bu projeyi de önümüzdeki günlerde inşallah bizler devreye sokacağız. Herkes o bölgelerde kendi evini yapmak istediğinde onlara yardımda bulunacağız. Bunun şartlarını belirledik, Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde zaten anlatacak ve şehirlerin merkezinde de Yerinde Dönüşümü başlatmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aynı hatalara düşmeyeceğiz”

Aynı hatalara düşmeyeceklerini ve fay kırıkları üzerine yapı yaptırmayacaklarını söyleyen Bakan Özhaseki, “Bunu söylerken de altını çizmek istiyorum, eski hatalara düşmeyeceğiz. Fay kırıklarının üzerinde yapı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Dere yataklarına ev yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Denizin içinde bile ev yapılabiliyor niye 15-20 katlı evlere izin vermiyorsunuz gibi sözleri çok duyuyoruz. Evet öyle ama standartları yerine getirirken ne yazık ki biraz ihmalkar davranan bir yapımız var. Bundan sonra zemin artı 4, zemin artı 3 gibi bir konutlaşmaya geçeceğiz. Özellikle tarihi bölgesi ve merkezi olan yerlerde, o kadim medeniyeti yeniden inşa edebilmek amacıyla o bilgeleri yeniden biz inşa edeceğiz. Çevreye doğru uzanan çeperlerde ise vatandaşın kendi konutunu yapması için de biz yeniden şartları belirledik. Onlara da mutlaka destek vereceğiz, kısa süre içerisinde de onların da yapmasını ve şehirlerin yeniden geçmişte olduğu gibi canlı bir vaziyette hayatını sürdürmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Bunun da şartlarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, “Bakanımız sağ olsun yıllardan beri Kayserimizin gelişmesi için bilgisini, becerisini, tecrübesini aktarmış bir arkadaşımız. Sağ olsun var olsun. Şimdi de bakanımız olarak sadece Kayserimize değil, tüm Türkiye’ye hizmet etmenin heyecanı ve gayreti içerisinde. Kendisine bu vazifesi nedeniyle tekrar başarılar diliyorum. Kayserimiz gerçekten parlayan bir yıldız. Yapılanlar var, daha da ileri gitmesi için gayret gösteriyoruz. Dünya gelişiyor, durmuyor. Sürekli bir mücadele var, sürekli bir adım atmamız gerekiyor, tedbir almamız gerekiyor. Bu konuda da sağ olsunlar arkadaşlarımız ve şimdi de bakanımızın öncülüğünde hem Türkiye’nin hem de Kayseri’nin çok daha ileriye gitmesi için katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Kısa bir süre önce çok büyük bir felaket yaşadık. Sizin deyiminizle bin yılın afetini yaşadık. Siz şimdi bu afetin yaralarını sarmak , yeniden inşa için büyük bir mücadele veriyorsunuz. Bu savaşın içerisinde ne zaman Kayseri’den bahsetsek gözünüzde bir heyecan, başka bir sevinç oluyor. O yüzden sevdalı olduğunuz şehri lütfen gözünüz arkada kalmasın, biz bu şehre sizin liderliğinizde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Bu güzel haftanın başlangıcında hayırlı bir işe imza atarak başlıyoruz. Kayserimize inşallah yakışacak olan böyle bir projeye elbette ki katkı sağlayan ve tabi ki bakanımızın daha önce yapmış olduğu bu güzel eserlerden bir tanesini daha şehrimize kazandırma mantığı içerisindeki yaklaşımından dolayı kendisine minnet duyuyor teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmalardan sonra edilen duanın ardından protokol üyeleri tarafından yeni hizmet binasının temeli atıldı.