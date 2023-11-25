Bakan Özhaseki: 'Deprem bölgesindeki köylerimizde 100 bine yakın çelik evler yapacağız'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı’na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmasında, “Deprem bölgesindeki köylerimizde 100 bine yakın çelik evler yapacağız” dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Ayşe Böhürler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Deprem bölgelerindeki köylerde yaklaşık 100 bin adet çelik ev yapacaklarını söyleyen Bakan Özhaseki, “Depremle ilgili özellikle bazıları tarafından, muhalefet tarafından bilerek ya da bilmeyerek o kadar çok yanlış şeyler söyleniyor ki. Bunları da düzeltme adına resmi rakamları ve doğru bilgileri paylaşmak istiyorum. Evet 6 Şubat’ta 9 saat arayla 2 tane dehşetli bir deprem yaşadık. Bin yıllık Anadolu Medeniyeti serüvenimizde karşımıza çıkabilecek en büyük felaket buydu. Bundan daha büyük bir felaketle bu insanlar karşılaşmadılar. Bundan 18 ilimiz etkilendi, 14 milyon insan da zarar gördü. Toplamda 680 bin kadar konut, 170 bin kadar iş yeri yıkıldı, hasar gördü veya yıkılmak üzere sırasını bekliyor. Maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. Böyle büyük bir hasarın yanında bir de manevi hasarı var bu işin, bizde oluşturduğu acı var. Şu anda orada başlamış olduğumuz inşaatların sayısı 200 bin civarında. Şehir merkezlerini yeniden inşa etme kararı aldık ve şehir merkezlerimizde inşaat başlattık. Dün Kahramanmaraş’ta 10 bin kadar şehrin merkezinde yapılacak yerleri tek tek yerlerinde gezerek belirledik ki 50 bin kadar şehrin merkezindeki inşaatlara şimdi başlıyoruz. Bir taraftan da köylerimizde çelikten evler yapmaya başladık. 100 bine yakın yapacağız. Bunların ihalelerini de çıkardık. İlk ihaleler gitti, şu anda devam ediyor. Yeni bir teknoloji yalıtım açısından bizim bildiğimiz klasik usullerden çok daha faydalı ve verimli” dedi.

“Yapımı başlayan evleri 1 sene içerisinde bitireceğiz”

Bakan Özhaseki, başlanan köy evlerinin 6 ayda biteceğini ve yeni başlanan evleri de 1 sene içerisinde bitireceklerini söyleyerek, “Vatandaş yerinde dönüşüm isterse biz destek verelim dedik. 245 bin kişi de bize müracaat etti. Şu anda işlemlerini yaptırıyorlar. Onların da işlemi bittikçe biz önce avans olarak sonra da yaptığı inşaatın bedelini ödeyerek desteklemeye devam ediyoruz. 850 bin bağımsız birim zarar gördü ama hak sahipli herhalde 500 binlerde kalacak gibi görünüyor. Orta hasarlılar var ve ’ben tamir ederim otururum kardeşim’ diyorlar. Bazen hak sahipliği meselesinde ihtilaflar çıkıyor. Mülkiyet sorununda ihtilaflar çıkıyor. Hak sahipliğini ispatlayamıyorlar derken hak sahipliği sayısı 500 bine doğru düşüyor. Biz 200 bin eve başladık. 100 bin civarında köy evimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz. Bunlarla 300 bin oluyor. Yeni başladıklarımızı en geç 1 sene içerisinde bitireceğiz. Böylelikle herkesin hakkını vererek, yaralarını sararak, zararlarını tazmin ederek bu işin içerisinden çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“Ana muhalefet beni arasa bütün bilgileri gönderirim”

Ana muhalefetin iddialarına cevap veren Bakan Özhaseki, kendini arayıp isteseler bütün bilgileri dokümanlarıyla gönderebileceğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçenlerde duydum ben ana muhalefetin yeni genel başkanı ’yüzde 5’lerde, yüzde 5’ini verecekler. Öbür taraf yok’ deyip bir takım rakamlar veriyor. Valla şaşkınlık içerisinde izliyorum. Demek ki ana muhalefetin hiç huyu değişmeyecek. Biri gelecek biri gidecek ama yalan yanlış rakamlarla, dezenformasyonla böyle hayatlarını devam ettirecekler. Halbuki beni arasalar emin olun bütün bilgileri, belgeleri, ihale dokümanlarına kadar kendilerine gönderirim. Bundan kolay da bir şey yok. Fakat arayan yok, işlerine gelmiyor. Zaten seçim öncesinde vatandaş kime güveneceğini iyi bildi.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Ben böyle bir şehrin valisi olmaktan gurur duyuyorum. Herkese, özellikle de misafirlerimize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Çevre ile yaptığımız onlarca çalışma var. Sıfır atık dahil olmak üzere yine bakanımızın talimatlarıyla. Çevre denilince akla yerel yönetimler gelir. Tabi iş birliği halinde Kayserimizin tüm insanlarını bu anlamda bilgilendirmek, özellikle de gençlerimize bu bilinci aşılamak sureti ile çevreci bir anlayış var. Ben katılan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.